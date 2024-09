Koeman laat EK-ganger van Oranje glashard vallen: ‘Het boek is voor hem nu dicht’

Ronald Koeman heeft op de persconferentie van het Nederlands elftal een duidelijk signaal afgegeven aan . De aanvaller maakte maandagavond de overstap naar het Saudische Al-Ittihad, maar daarmee verspeelt de vleugelaanvaller zijn kansen in het Nederlands elftal.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS vraagt Koeman naar de transfer van Bergwijn van Al-Ittihad, die maandagavond laat beklonken werd: "In het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, is duidelijk dat sportieve ambitie niet de boventoon voert. Of het boek voor hem dicht is? Ja, in principe wel", is Koeman duidelijk.

De bondscoach is zelf door Bergwijn niet om advies gevraagd over zijn transfer naar Al-Ittihad: "Nee, ik denk dat hij wel had geweten wat ik had gezegd", doelt Koeman op het feit dat hij niet zo enthousiast is over de competitie in Saudi-Arabië. Tijdens het vorige EK in Duitsland besloot de bondscoach wel een speler mee te nemen die uitkwam in deze competitie, namelijk Georginio Wijnaldum. Dat is volgens Koeman een verhaal apart.

"Ik vind niet dat je de situatie van Bergwijn en Wijnaldum mag vergelijken. Wijnaldum ging ooit die kant op, omdat hij problemen had bij Paris Saint-Germain", weet de 61-jarige trainer nog. "Het was toen het enige land waar hij kon gaan voetballen tot aan januari en hij heeft een andere leeftijd", legt de bondscoach uit.

