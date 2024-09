Update: Ajax en Al-Ittihad helemaal rond over Steven Bergwijn, transfersom bekend

Een verrassende wending is in de maak, want vertrekt op Deadline Day mogelijk toch nog bij Ajax, zo meldt Voetbal International. Al-Ittihad zou op de laatste dag van de transfermarkt in Nederland plotseling concreet zijn geworden voor de aanvaller.

Hoewel Alex Kroes eerder meldde dat hij weinig mutaties meer verwacht op Deadline Day, lijkt een vertrek van Bergwijn toch nog mogelijk. Het Saudische Al-Ittihad hoopt de aanvaller voor het sluiten van de markt nog aan de selectie toe te voegen en heeft zich officieel gemeld in Amsterdam.

Volgens VI is Bergwijn niet de enige optie voor de club uit Saudi-Arabië, want Al-Ittihad kijkt ook naar Galeno van FC Porto. Het is nog maar de vraag of Ajax mee wil werken aan een late transfer. Dat gebeurt wellicht alleen als er al een vervanger op het oog is. "Dat zal lastig worden, omdat de Nederlandse transfermarkt op maandagavond om 23.59 uur sluit", schrijft Tim van Duijn in zijn artikel.

Bergwijn werd eerder deze transferperiode gelinkt aan een transfer naar Leicester City, maar de Engelse club lijkt nooit concreet te zijn geworden voor de Ajacied. Bergwijn zat onlangs wel op de tribune bij een wedstrijd in de Premier League.

Ajax mogelijk toch de markt op na vertrek Bergwijn

Volgens De Telegraaf is het mogelijk dat Ajax door een vertrek van Bergwijn tóch nog de markt op gaat. De Amsterdammers hebben écht de miljoenen uit een verkoop van Bergwijn óf een ‘andere grote transfer’ nodig om de selectie nog van verdere nieuwe impulsen te voorzien. “Ajax-fans hoeven in principe niet meer te hopen op versterkingen. De Amsterdammers gaan alleen nog de transfermarkt op bij een verkoop van Steven Bergwijn of eventueel een grote andere transfer, maar rond de linksbuiten is het stil”, zo klonk het.

Update 16.01: Ajax kan miljoenen incasseren voor Bergwijn

Volgens De Telegraaf heeft Al-Ittihad een bod van 22 miljoen euro gedaan op Bergwijn, dat middels bonussen met nog eens twee miljoen euro kan oplopen. Ajax staat open voor de transfer, maar acht de kans dat deze er daadwerkelijk gaat komen op ongeveer vijftig procent. De belangrijkste voorwaarde voor de deal is namelijk dat de Amsterdammers voor de deadline nog een opvolger kunnen vastleggen.

Update 17.30: Ajax en Al-Ittihad akkoord over Bergwijn en transfersom

Ajax en Al-Ittihad hebben een akkoord bereikt over de transfer van Bergwijn. De aanvaller vertrekt volgens Tim van Duijn voor een kleine 25 miljoen euro naar de Saudische club. Bergwijn wordt maandagavond gekeurd in Amsterdam. Mocht de overgang van Bergwijn doorgaan, komt Kamaldeen Sulemana naar Ajax als vervanger.

