Farioli voert na gesprek met Bergwijn verandering door bij Ajax

draagt niet langer de aanvoerdersband bij Ajax. Dat heeft Francesco Farioli hem duidelijk gemaakt in een onderling gesprek. De aanvaller had ‘m in de laatste wedstrijden al niet meer om zijn arm, maar daarin kwam hij telkens als invaller binnen de lijnen. Bergwijn had donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok voor het eerst dit seizoen een basisplaats, maar was de aanvoerder. Farioli bevestigt dat de Engelsman zijn eerste keus is.

Maurice Steijn verbaasde vorig jaar vriend en vijand door de band in de aanloop naar de start van de competitie aan Bergwijn te geven. Waar de meeste Ajax-supporters rekenden op Steven Berghuis of misschien wel Branco van den Boomen, koos Steijn dus voor Bergwijn. De aanvaller maakte in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van ruim dertig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax, maar slaagde er tijdens zijn eerste seizoen niet in de hoge verwachtingen waar te maken. Dat lukte hem ook niet vorig seizoen, ondanks de aanvoerdersband.

Bergwijn wordt inmiddels al een tijdje in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar is nog altijd ‘gewoon’ speler van Ajax. Aanvoerder is hij in elk geval niet meer. Farioli bevestigde na afloop van het thuisduel met Jagiellonia dat Henderson de nieuwe aanvoerder van Ajax is. Dat lag al in de lijn der verwachting. Steven Berghuis droeg in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen nog de band, maar toen begon Henderson op de bank. In alle andere wedstrijden hing de band om de armen van de Engelsman, ook in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia.

Moment tussen Henderson en Bergwijn zorgt voor onduidelijkheid

Henderson streek begin dit kalenderjaar neer in Amsterdam, nadat hij een paar maanden eerder de veelbesproken overstap van Liverpool naar Saudi-Arabië had gemaakt. Na een half jaar verlangde hij echter alweer naar voetballen in Europa. Henderson kon tijdens zijn eerste zes maanden in Amsterdam nog niet het verschil maken, maar is het nieuwe seizoen sterk begonnen en nu dus ook de eerste aanvoerder. Twee weken geleden ontstond er nog wel even onduidelijkheid over toen Henderson in de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos aan invaller Bergwijn vroeg of hij de band wilde hebben. De Oranje-international weigerde. Nu heeft Farioli aan die onduidelijkheid dus definitief een einde gemaakt.

Ajax heeft 'meer leiders'

“Jordan is mijn aanvoerder”, wordt Farioli geciteerd door het Algemeen Dagblad. De Italiaan benadrukt echter dat zijn ploeg ‘meer leiders’ heeft. “Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Remko Pasveer zijn ook aanvoerders. Maar iemand moet die band dragen en dat is Henderson. Ik heb daar ook met Bergwijn over gesproken en hij heeft hier geen problemen mee.” Berghuis komt overigens voorlopig niet in actie voor Ajax. De linkspoot raakte eerder deze week geblesseerd op de training en staat naar verwachting vier weken aan de kant.

Jordan Henderson is definitief de nieuwe aanvoerder van Ajax dit seizoen. Dat heeft Francesco Farioli zojuist bevestigd. Trainer heeft er gisteren ook met Steven Bergwijn, de captain van vorig seizoen, over gesproken — Johan Inan (@JohanInan) August 29, 2024 Farioli bevestigt zojuist dat Henderson de nieuwe aanvoerder van #Ajax is. ❌❌❌ pic.twitter.com/wrKVpNol7C — Ajax Life (@ajaxlife) August 29, 2024

