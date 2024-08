Wout Weghorst uit frustraties en zegt cynisch: 'Dat past er ook wel mooi bij'

De overstap van naar Ajax had wat voeten in de aarde. De spits kreeg donderdagavond een warm welkom van de supporters, toen hij op de tribune zat voor de wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok (3-0). Eigenlijk had hij al veel eerder naar Ajax willen komen, maar het duurde lang voordat de transfer rond was.

“Het heeft even geduurd, ja”, beaamt Weghorst in gesprek met Ziggo Sport. Hij was overwegend ‘rustig’ in de afgelopen weken. “Gaandeweg het proces werd snel duidelijk was ik wilde en het was ook heel duidelijk dat Ajax me ten koste van alles wilde hebben. Ik had het gevoel dat het wel goed zou komen. Dat zeiden we ook steeds tegen elkaar: het komt goed. Dat hoorde ik uiteindelijk wel heel vaak, waardoor ik dacht: het moet nu wel een keer écht goed komen…”

Ondertussen speelde Weghorst gewoon wedstrijden voor Burnley. De overstap naar Ajax bleef maar op zich laten wachten. “Vorige week dacht ik wel even: oei… Maar het is goed gekomen. Ik was niet ongeduldig, maar het was wel lastig. Het gaat buiten je om. Je hebt de controle er niet meer over, er zijn andere partijen die eruit moeten komen. Veel factoren speelden mee, zowel aan de kant van Burnley als van Ajax.”

Weghorst uit frustraties

Weghorst werd donderdag emotioneel toen hij werd toegezongen door de fans. “Ik denk dat je me een beetje kent inmiddels”, zegt de spits, terwijl hij beelden getoond krijgt waarop hij wordt omhelsd door zijn moeder op de tribune. “Ze filmen altijd wel veel, hè?”, lacht hij. “Er gebeurde de laatste dagen veel. Ik trainde nog bij Burnley en deed m’n best om het daar nog voor elkaar te krijgen. Ik heb geprobeerd in de onderhandelingen nog wat te kunnen betekenen, ook met de relatie die ik daar heb met de eigenaar… Het viel wel tegen, hoe dat proces verliep. Zeker omdat ik het graag wilde, was het wel zwaar.”

“Ik ben blij dat het nu wel voor elkaar is. Ik zou eigenlijk gisteren tekenen, maar door alle formaliteiten duurde het een dag langer. Dat past er ook wel mooi bij”, zegt hij cynisch. Weghorst is niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin teruggekeerd in Nederland. “Ik ben in veel verschillende landen en competities geweest. Ik was wel toe aan een stabiele basis en wilde naar huis met de kinderen. Maar het sportieve staat te allen tijde op één. Dat heb ik kunnen combineren. Dit was het perfecte plaatje. Ajax is voor mij de grootste club van Nederland. Toen ze me belden en aangaven dat ze me wilden hebben, gaf dat een heel cool, een heel vet gevoel.”

