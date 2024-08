Wesley Sneijder denkt dat vooral één ploeg baalt van afgelasting Feyenoord - Ajax

Wesley Sneijder denkt dat ze bij Ajax wel balen van het feit dat De Klassieker tegen Feyenoord komende zondag niet doorgaat. De aartsrivalen zouden elkaar in eerste instantie al in de vierde speelronde van de Eredivisie tegenkomen, maar nadat de politiebonden aankondigden om géén agenten naar De Kuip te sturen zag de gemeente Rotterdam zich genoodzaakt een streep door het duel te zetten. Sneijder denkt dat Ajax klaar was geweest voor de ontmoeting met Feyenoord.

Ajax ging nog geen twee weken geleden na een dramatische wedstrijd met 2-1 onderuit tegen NAC Breda, promovendus in de Eredivisie, maar die nederlaag zijn veel mensen alweer vergeten. De ploeg van coach Francesco Farioli revancheerde zich een paar dagen later van de nederlaag in Breda door met 1-4 te winnen van Jagiellonia Bialystok en zodoende in de heenwedstrijd in de play-offs al een grote stap richting het hoofdtoernooi van de Europa League te zetten.

De Amsterdammers waren donderdagavond ook op eigen veld veel te sterk voor de Poolse tegenstander. Tussen die twee wedstrijden van Ajax in liet Feyenoord op bezoek bij Sparta al voor de tweede keer dit seizoen punten liggen in de Eredivisie. Na het 1-1 gelijkspel tegen Willem II kwam de nummer twee van vorig seizoen ook op Het Kasteel niet verder dan 1-1. Vragend naar de afgelasting van De Klassieker denkt Sneijder te weten welke ploeg er vooral van zal balen dat die wedstrijd niet doorgaat.

Sneijder positief over Ajax

“Als je kijkt naar de situatie waar Feyenoord nu in zit… Een beetje moeizaam, paar keer gelijkgespeeld al in de Eredivisie”, zegt Sneijder na afloop van Ajax - Jagiellonia op Ziggo Sport. “Ajax die z’n wedstrijden toch blijft winnen. Dan denk ik dat ze dat hier wel vervelend vinden.” Op de vraag of Ajax in zijn ogen klaar was geweest voor de krachtmeting in De Kuip, reageert Sneijder bevestigend. “Ik denk het wel. Ja, absoluut. Als je kijkt naar de kwaliteiten, en dat zeiden we al vanaf het begin, die vanavond op het veld hebben gestaan. Daar zit gewoon heel veel kwaliteit in. Het moet nu alleen weer een geoliede machine gaan worden.”

Sneijder verwacht dat de overwinning op Jagiellonia Ajax weer een stapje in de goede richting brengt. “Deze wedstrijden moet je winnen, maar het is ook belangrijk dat je spelers op elkaar ingespeeld raken. Dat je vertrouwen krijgt door de goals die ze maken, de goede wedstrijden die ze spelen. Dan maakt het niet uit wie er uiteindelijk als individu opstaat en er met de eer vandoor gaat omdat ‘ie een goal maakt. Er moet weer een team komen. Ik zie dat wel langzaam groeien hier”, zo is Sneijder lovend over het werk dat Farioli en zijn spelers tot nu toe hebben verricht.

