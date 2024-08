Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord wordt zondag gadegeslagen door twee vertegenwoordigers van Ajax. Hoofdtrainer Francesco Farioli en algemeen directeur Alex Kroes zijn aanwezig, zo is de camerapersoon van ESPN opgevallen.

Farioli wil Feyenoord in actie zien in de aanloop naar de onderlinge wedstrijd van komende week. Volgende week zondag nemen Feyenoord en Ajax het vanaf 14.30 uur tegen elkaar op in De Kuip. Het wordt voor Farioli de eerste Klassieker die hij meemaakt.

Ajax heeft een vrij weekend. De Amsterdammers zouden zondag eigenlijk uitkomen tegen Fortuna Sittard, maar die wedstrijd is verplaatst naar woensdag 18 september. Dat heeft te maken met de Europese verplichtingen van Ajax. Daarom waren Farioli en Kroes in de gelegenheid om af te reizen naar Rotterdam.

👀🔜 Volgende week zondag om 14.30 uur.



De Klassieker: Feyenoord - Ajax 🔥#spafey #feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) August 25, 2024

