Feyenoord lijkt mogelijke vervanger Bijlow te kunnen doorstrepen: 'Hij is te duur'

Nick Olij lijkt een te dure optie voor Feyenoord, zo heeft verslaggever Sinclair Bischop van ESPN vernomen. De naam van de Sparta Rotterdam-keeper valt in De Kuip, doordat Justin Bijlow op weg is naar Southampton.

Olij speelt zondag met Sparta tégen Feyenoord, maar hoe groot is de kans dat hij na de sluiting van de transfermarkt onder contract staat bij de stadsgenoot? “Als je dan je oor dan bij Feyenoord te luisteren legt, is hij en te duur en gaat Feyenoord misschien ook wel gewoon proberen een vervanger te halen die dan gewoon tweede keeper is”, zegt Bischop zondag.

Bijlow verloor onder de nieuwe trainer Brian Priske de concurrentiestrijd van Timon Wellenreuther. Bij Southampton lijkt hij echter eerste keeper te worden. Bischop vraagt zich af of Feyenoord een keeper gaat halen die echt kan meedingen om een basisplaats.

“Je kan denken aan bijvoorbeeld Eloy Room, een speler die transfervrij is. Er moet een vervanger komen, maar de naam van Olij die lijkt toch wel wat en te duur en het ziet er niet uit dat Feyenoord hem gaat halen”, aldus de verslaggever.

Reactie Nick Olij

Zelf werd Olij maandag al gevraagd naar de mogelijke overstap naar Feyenoord. "Ik ga niets invullen over dingen waar ik nog niks over heb gehoord. Daar nu vragen op beantwoorden vind ik een beetje onlogisch", zei hij bij RTV Rijnmond. "Op dit moment speel ik voor het logo dat ik op mijn borst heb, daar doe ik mijn uiterste best voor. Nogmaals, ik speel nu hier. Dat is ook de club waar ik onder contract staat."