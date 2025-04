Feyenoord-speler is aanwezig bij Ajax - NAC Breda en deelt foto vanaf de F-Side

Quinten Zwartjes heeft zich niet populair gemaakt bij (een deel van) de Feyenoord-supporters. De jeugdspeler van de Rotterdammers plaatste zondagmiddag op zijn Instagram een Story van zijn aanwezigheid bij de wedstrijd tussen Ajax en NAC Breda. Zwartjes zat niet tussen de supporters op de lange zijde, maar stond op de F-Side (de harde kern van Ajax).

Zwartjes maakt dit seizoen onderdeel uit van de Onder 16 van Feyenoord. Dat wil nog niet zeggen dat hij elke week juicht voor de Rotterdamse hoofdmacht. Dat blijkt wel uit het feit dat hij zondagmiddag van de partij was in de Johan Cruijff ArenA. Daar stond het duel tussen Ajax en NAC op het programma. Ajax moest winnen om de voorsprong op PSV weer te vergroten tot negen punten, maar kwam al vroeg op achterstand. De Amsterdammers zetten de slechte start in de eerste helft nog recht en boekten uiteindelijk een 3-1 zege.

Zwartjes deelde op zijn Instagram een Story vanaf de F-Side. De jeugdspeler van Feyenoord stond dus tussen de fanatieke supporters van Ajax. Het bericht van Zwartjes is niet onopgemerkt gebleven. Op X spreekt een aantal Feyenoord-supporters zich uit tegen de actie van de jeugdspeler. “Dit soort gastjes hebben oprecht een iq van onder de 20”, zo schrijft iemand. Diegene vindt het weliswaar niet zozeer een probleem dat Zwartjes fan van Ajax lijkt te zijn, maar wél dat hij het deelt op Instagram. Een ander reageert stellig: “Snap vooral niet hoe je zo onopgevoed kan zijn. Als m’n kind bij een Ajax zou spelen, zou ik echt duidelijk maken dat hij die club moet respecteren en anders weg moet daar. Hato is daar een mooi voorbeeld van”, zo klinkt het.

Zwartjes volgt veel Ajax-accounts

Jorrel Hato is geboren in Rotterdam en speelde in de jeugdopleiding van Sparta, alvorens de overstap te maken naar Ajax. Onder het bericht over Zwartjes worden ook foto’s van een kleine Hato in Feyenoord-tenue geplaatst. De jonge verdediger, die in maart zijn negentiende verjaardag vierde, speelde inmiddels al 105 wedstrijden voor Ajax. In oktober was hij nog trefzeker in De Klassieker in De Kuip. Door het logo van Ajax te kussen na zijn doelpunt, lijkt het wel duidelijk waar zijn clubliefde nu ligt. Daar doet Zwartjes ook niet al te moeilijk over. Hij volgt op Instagram onder meer Steven Berghuis, Bertrand Traoré, Ajax en Davy Klaassen. Eerstgenoemde maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax en Klaassen is als ras-Ajacied ook zeker niet geliefd in Rotterdam-Zuid.

