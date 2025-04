Brian Priske plots veelbesproken in Tsjechië: 'Wie dat zegt over Feyenoord, zit fout!'

Negen maanden na zijn vertrek is Brian Priske nog altijd een populair gespreksonderwerp bij de supporters van Sparta Praag. Nu hij is ontslagen bij Feyenoord, wordt door sommige supporters hardop gesproken over een mogelijke terugkeer. Een bekend fanaccount van Sparta Praag komt op X met een uitgebreide reactie.

Priske stond twee seizoenen aan het roer bij Sparta Praag, tussen 2022 en 2024. Hij werd in beide seizoenen kampioen van Tsjechië en won eenmaal de beker. Veel fans van Sparta Praag koesteren daarom warme herinneringen aan de Deen, zeker nu zijn opvolger (en landgenoot) Lars Friis op een teleurstellende vierde plek staat met Sparta. Toch zijn er ook criticasters van Priske, die hem liever niet terugzien bij de club. Na zijn ontslag bij Feyenoord op 10 februari kan Priske een nieuw avontuur aangaan.

Het Sparta Praag-fanaccount Číslo 34 schrijft dat de discussies ‘altijd op hetzelfde neerkomen’. “De ene groep valt hem bij, de andere valt hem aan. Ze trekken Brians betekenis en nalatenschap bij de club in twijfel. Iedereen mag natuurlijk schrijven wat hij wil, maar ik moet eerlijk zeggen: dat stoort me”, schrijft men. “Als iedere trainer hier zo zou presteren als Brian Priske, dan zouden we het hier prachtig hebben. Het feit dat zijn twee seizoenen amper te vergelijken zijn met de jaren ervoor – en helaas ook niet met de periode na hem – zegt genoeg.”

'Sparta Praag wachtte wanhopig op landstitel'

“Hij nam een club over die het seizoen ervoor op de derde plek eindigde, met twaalf punten achterstand”, zo wordt in herinnering geroepen. “We zaten al negen jaar wanhopig op een titel te wachten, en hij bracht die eindelijk binnen. In zijn eerste seizoen wonnen we de bekerfinale nog niet, maar in het tweede seizoen wel. In zijn eerste Europese campagne lagen we er vroeg uit, maar in het tweede seizoen haalden we de knock-outfase van de Europa League en schakelden we nota bene het grote Galatasaray uit.”

Over het vertrek van Priske naar Feyenoord is ‘niet veel bekend’, zo wordt gezegd. “En wat we wel weten, komt grotendeels van één kant. Ik heb geen reden om Tomáš Rosický (technisch directeur van Sparta Praag, red.) niet te geloven, maar iedereen weet hoe het gaat: in elk conflict verdedigt iedereen zijn eigen versie. Wat we wél zeker weten, is dat Brian koste wat kost wilde vertrekken en de aanbieding van Feyenoord wilde accepteren. En daar heb ik eerlijk gezegd alle begrip voor. Ik ben daar volledig oké mee.”

“Sterker nog, ik vind dat we als club en als fans hem gewoon hartelijk hadden moeten bedanken en hem veel succes moesten wensen op zijn nieuwe avontuur”, vervolgt het account met 11.500 volgers. “We hadden erop voorbereid moeten zijn. Zeker toen we wisten dat er al na het eerste kampioenschap interesse in hem was.”

'Feyenoord was een stap omhoog'

Iedereen die zegt dat Feyenoord geen stap omhoog was, ‘zit ernaast’. “Sparta zit voor altijd in mijn hart, daar bestaat geen twijfel over. Maar Feyenoord is nu eenmaal een grotere en rijkere club, die bovendien in een sterkere competitie speelt. Net zoals spelers uit de Tsjechische competitie naar Nederland vertrekken, gaan ze vanuit Nederland weer naar de Premier League. Andersom gebeurt dat echt maar héél zelden.”

“Ik ben trouwens niet iemand die Brian nu per se terug naar Sparta wil halen. Al zou ik het in de toekomst zeker niet erg vinden. Maar ik denk wel dat we, zeker als we kijken naar de prestaties van dit seizoen, met andere ogen naar Brian moeten kijken. En wel met meer waardering. Als een clublegende, absoluut. En we zouden er alles aan moeten doen om komend seizoen weer aan te knopen bij wat hij hier heeft neergezet. Want dit seizoen... loopt het nog niet echt.” Sparta Praag pakte 55 punten uit de eerste 27 wedstrijden en staat daarmee vierde in de Chance Liga. Rivaal Slavia Praag stevent af op de landstitel.