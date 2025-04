'Feyenoord weet wie Hancko moet gaan opvolgen: miljoenenaanbieding voor 12-voudig international in de maak'

Feyenoord houdt nadrukkelijk rekening met een vertrek van na dit seizoen en is daarom al bezig met de komst van een nieuwe verdediger. Volgens 1908.nl hebben de Rotterdammers zich bij SC Braga gemeld voor de diensten van . De site schrijft dat Feyenoord ‘zéér gecharmeerd’ is van de 25-jarige linkspoot en het niet de vraag is óf, maar wanneer het een ‘miljoenenaanbieding’ gaat doen in een poging hem naar De Kuip te halen.

Feyenoord strijdt in het restant van het seizoen weliswaar nog om de felbegeerde tweede plaats en daarmee rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar houdt zich ondertussen dus ook al bezig met de nieuwe jaargang. De Rotterdammers moeten serieus rekening houden met het vertrek van een aantal belangrijke krachten, waaronder Hancko. De komst van de Slowaak in de zomer van 2022 is een schot in de roos gebleken. Hij heeft zich de voorbije jaren ijzersterk ontwikkeld en kan zich verheugen op de belangstelling van onder meer Juventus. Feyenoord lijkt na dit seizoen ook mee te willen werken aan een vertrek van Hancko.

Artikel gaat verder onder video

Doordat de huidige nummer drie van de Eredivisie naar alle waarschijnlijkheid ook afscheid gaat nemen van Facundo Gónzalez - die met een optie tot koop is gehuurd van Juventus maar geen moment indruk heeft kunnen maken - zal er een nieuwe linksbenige centrale verdediger moeten komen. Niakaté lijkt bovenaan het verlanglijstje te staan. “Niet voor niets zetten de Rotterdammers al ver voor de zomer concreet in op zijn komst. De eerste toenadering met Niakaté’s club SB Braga is al gelegd. Ook het management van de linksbenige centrale verdediger is op de hoogte van de vroege beweging”, zo schrijft 1908.nl. Afgaande op de berichtgeving door deze site, ligt een ‘miljoenenaanbieding’ vanuit Rotterdam in de lijn der verwachting. Niakaté heeft bij SC Braga nog een contract tot medio 2028.

LEES OOK: ‘Duurste Feyenoord-transfer aller tijden lonkt: 35 tot 40 miljoen euro’

Feyenoord zou de international van Mali al drie jaar ‘volgen’. Niakaté speelde in het verleden voor Valenciennes FC, Guingkamp en FC Metz, alvorens in de zomer van 2022 in eerste instantie op huurbasis de overstap te maken naar SC Braga. De Portugezen telden een jaar later een kleine twee miljoen euro voor hem neer. Niakaté speelde tot op heden 97 wedstrijden voor SC Braga. Voor zijn land kwam hij tot op heden tot twaalf interlands. Zijn debuut maakte hij op 8 september 2023.

