‘Duurste Feyenoord-transfer aller tijden lonkt: 35 tot 40 miljoen euro’

Feyenoord gaat komende zomer het uitgaande transferrecord verbreken met de verkoop van , zo verwacht Sjoerd Mossou. Marciano Vink is het met de journalist eens dat de Braziliaan niet te houden is voor de Rotterdammers, maar verwacht niet dat een club zo’n bedrag gaat neerleggen voor een speler van Feyenoord.

Paixão is de afgelopen maanden uitstekend in vorm bij Feyenoord. De buitenspeler liet in de Champions League zien op dat niveau mee te kunnen en neemt zijn ploeg de afgelopen weken ook telkens op sleeptouw in de Eredivisie. Vink verwacht dan ook dat de Braziliaan komende zomer ‘niet te houden is’ voor Feyenoord, zo stelt hij in Voetbalpraat. De analist vergelijkt Paixão daarin met Luis Sinisterra, die na een moeizaam begin ook niet te houden was toen hij eenmaal begon te scoren. “Ik denk dat Paixão dezelfde weg gaat bewandelen.”

Mossou verwacht ook dat Feyenoord komende zomer afscheid gaat nemen van de Braziliaan en hoopt voor de Rotterdammers dat er een club uit de Premier League voor hem komt. “Qua prijs gewoon. Middenmoot Premier League, daar moet je 35 tot 40 miljoen voor kunnen krijgen”, legt de journalist van het Algemeen Dagblad uit. Gezien het feit dat Paixão nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip, zal Feyenoord volgens Mossou nog meer voor hem kunnen vangen. “Gevoelsmatig moet dit de cash cow zijn waar Feyenoord al jaren op hint”, beaamt presentator Milan van Dongen.

Vink ziet de situatie wat minder rooskleurig in voor Feyenoord. “Verwachten jullie dat voor Paixão Engelse clubs gaan komen?”, vraagt de analist zich oprecht af. De oud-middenvelder verwacht eerder dat een club als Napoli zich voor de buitenspeler zal gaan melden. “Ik denk dat zij bereid zijn tussen de 25 en 30 miljoen neer te leggen. Ik denk dat bedragen van 40 miljoen, dat dat niet neergelegd gaat worden. A, bij Feyenoord en B, voor Paixão.” Met name de hoeveelheid aanvallers die al in de Premier League spelen, zorgt ervoor dat Vink twijfelt aan de belangstelling voor Paixão. “Als hij bij Napoli zou kunnen slagen, denk ik dat de stap naar een Paris Saint-Germain of de Premier League makkelijk gemaakt wordt.”

