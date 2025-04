Van Persie gelooft zijn oren niet: ‘Ben ik niet van hem gewend’

Robin van Persie kan nauwelijks geloven dat na zijn doelpunt tegen FC Groningen (4-1) woensdagavond zijn gram haalde. De trainer van Feyenoord had het moment nog niet teruggekeken voor de persconferentie na de wedstrijd en wil niet direct geloven dat een ‘aardige’ jongen als Osman zoiets doet.

Osman zorgde woensdagavond voor grote verbazing in De Kuip. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zette de Ghanees de eindstand op het bord. Daarmee staat de teller dit seizoen op vier treffers en twee assists in 28 duels in alle competities. Nadat hij zijn doelpunt had gemaakt, legde de huurling van Brighton & Hove Albion zijn vinger op zijn lippen en maakte hij met zijn andere hand praatgebaartjes. ESPN-commentator Vincent Schildkamp vond het moment duidelijk ongepast.

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd wordt Van Persie gevraagd wat hij vond van het juichen van Osman. De oefenmeester geeft eerlijk toe het moment nog niet te hebben gezien, waarna de journalist de gebaren van de aanvaller omschrijft. “Oh?”, zegt Van Persie direct, terwijl zijn ogen groot worden. “Over mij?”, vraagt de trainer vervolgens, waarna hij in lachen uitbarst. “Ik ga hem eens even aanspreken, ik hoop dat het niet over mij was”, voegt de oud-spits er met een knipoog aan toe.

LEES OOK: ESPN-analisten smullen en zien ideale Feyenoord-aanwinst: 'Zo'n speler hebben ze nodig'

“Nee, ik heb het niet gezien, maar ik vond het wel een hele mooie goal”, gaat Van Persie op serieuze toon verder. “Osman is een van de aardigste spelers die ik als coach heb meegemaakt, dus ik kan me haast niet voorstellen dat het überhaupt richting iemand is.” Dus Van Persie is dit niet van de buitenspeler gewend? “Nee, Osman? Daar geloof ik helemaal niks van, dus ik ga het nog even terugkijken.”

