Ibrahim Osman komt met totaal ongepaste reactie

heeft woensdagavond opzien gebaard in de slotfase van het thuisduel van Feyenoord met FC Groningen (4-1). Nadat de aanvaller van Feyenoord in de slotminuut van de officiële speeltijd de eindstand op het scorebord zette, haalde hij zijn gram met zijn doelpuntenviering.

Osman wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar maakte nog maar weinig indruk in Rotterdamse dienst. De 27 duels die de buitenspeler vóór vanavond speelde, leverden slechts 3 doelpunten en 2 assists op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Scheidsrechter Marc Nagtegaal maakt zich compleet ongeloofwaardig bij Feyenoord

Tegen FC Groningen wist Osman voor het eerst sinds 2 november 2024 weer eens te scoren in de Eredivisie en dat wilde hij weten: met een vinger op de lippen legde hij nota bene de eigen fans van Feyenoord het zwijgen op.

De reactie van Osman leidde tot een sarcastische reactie bij ESPN-commentator Vincent Schildkamp, die de actie van de Ghanees overduidelijk ongepast vond. “Nou, nou, nou, meneer Osman… Wat hebben we u aangedaan? Blijkbaar schieten hem ineens wat criticasters te binnen. Een gek moment. Wees gewoon blij, het is 4-1 in de negentigste minuut. Maar er valt met dit doelpunt overduidelijk iets van hem af.”

LEES OOK: Resterend programma: Feyenoord klimt over FC Utrecht heen en hijgt PSV in de nek

Het betekende voor Osman dus zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds vijf maanden. Overigens wist hij tussendoor nog wel een keer te scoren in de TOTO KNVB Beker tegen de amateurs van Rijnsburgse Boys.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Ibrahim Osman tegen FC Groningen te bekijken op X:

Ibrahim Osman maakt zijn eerste Eredivisie-goal van 2025 💪#feygro — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2025

