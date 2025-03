Givairo Read speelt zich in de kijker bij Feyenoord: 'FC Barcelona houdt hem nauwlettend in de gaten'

beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord en behoort sinds de jaarwisseling tot de absolute uitblinkers bij de huidige nummer vier van Nederland. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Een uitverkiezing voor het Nederlands elftal en zelfs Jong Oranje bleef vorige week weliswaar uit, maar Read zou zich met zijn prestaties inmiddels in de kijker hebben gespeeld van zowel FC Barcelona áls Liverpool. Dat meldt Sport althans. Volgens de Spaanse krant voldoet Read aan ‘veel criteria die FC Barcelona nastreeft’.

Feyenoord beleeft een moeizaam seizoen en wisselt uitstekende optredens af met matige wedstrijden, maar Read is een van de weinige spelers die al maanden een goed niveau haalt. De jonge vleugelverdediger heeft het vooral in het nieuwe kalenderjaar ontzettend naar zijn zin. Zo had hij met twee assists in de thuiswedstrijd tegen Almere City een groot aandeel in de 2-1 overwinning en leverde hij afgelopen zondag op bezoek bij FC Twente zelfs drie beslissende passes/voorzetten af. Tel daar zijn sterke optredens in het tweeluik met AC Milan in de tussenronde van de Champions League bij op en je komt tot de conclusie dat het niet gek is dat zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Zijn goede prestaties resulteerden weliswaar niet in een uitverkiezing voor het Nederlands elftal of Jong Oranje, maar na dit seizoen misschien wel in een toptransfer. Sport schrijft woensdag dat de vleugelverdediger van Feyenoord zich in de kijker heeft gespeeld van FC Barcelona. “De lente is nog niet eens begonnen, dus de plannen voor volgend seizoen kunnen nog niet definitief worden genoemd. Het huidige plan van Barça is echter om te proberen een vleugelverdediger op de markt te vinden die de defensie kan versterken. Gezien de beperkingen van fair play, is de Catalaanse club gedwongen om goedkopere opties te verkennen. Eén daarvan zou Feyenoord-back Read kunnen zijn”, zo klinkt het.

Volgens Sport voldoet de achttienjarige verdediger ‘aan veel van de criteria die Barça nastreeft’. “Hij is jong, hij laat een duidelijk groeipad zien, hij kan aan beide kanten spelen en de kosten van een eventuele transfer zouden niet te hoog zijn”, zo schrijft de krant. FC Barcelona zou diens prestaties ‘nauwlettend’ in de gaten houden en Read al ‘meer dan eens’ live aan het werk hebben gezien. “En hoewel de club uiteraard ook andere interessants vleugelverdedigers in de gaten houdt, hebben de sterke prestaties van Read onlangs geleid tot meer aandacht”, zo klinkt het. De goede statistieken van Read zijn de krant niet onopgemerkt gebleven. Read leverde dit seizoen al zes assists in de Eredivisie, waarvan dus drie in de met 2-6 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente.

Ook Liverpool wordt genoemd

FC Barcelona is naar verluidt niet de enige Europese grootmacht die de prestaties van Read in de gaten houdt. Volgens Sport is de entourage van Read ‘op de hoogte van de aanhoudende interesse van Barça’, maar tonen ook andere Europese ‘topteams’ belangstelling, waaronder Liverpool. De koploper van Engeland zal naar alle waarschijnlijkheid op zoek moeten naar een vervanger van Trent Alexander-Arnold. Volgens Sport is de werkgever van trainer Arne Slot ‘een van de teams’ die het ‘vaakst’ worden genoemd als mogelijke bestemming voor ‘de veelbelovende back’ van Feyenoord. Read heeft in Rotterdam-Zuid overigens nog een contract tot de zomer van 2028. Hij speelde vooralsnog 25 wedstrijden voor de hoofdmacht van Feyenoord, goed voor één doelpunt en zeven assists. Read vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van 5,9 miljoen euro.

ℹ️🔵🔴



El Barça vigila cada vez más de cerca a Givairo Read, lateral del Feyenoord.



El carrilero encaja en los parámetros (joven, puede jugar en los dos lados, low cost…)



El jugador conoce el interés ya de algunos grandes, entre ellos el Liverpool (se va Alexander-Arnold). https://t.co/0YPrr4zWpH — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) March 19, 2025

