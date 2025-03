De reden voor zijn afwezigheid bij Jong Oranje is een groot compliment voor Read

Michael Reiziger heeft in gesprek met Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de absentie van bij Jong Oranje. De vleugelverdediger breekt dit seizoen door bij Feyenoord en maakte vooral in de afgelopen weken een ijzersterke indruk, maar is desondanks niet opgeroepen voor de wedstrijden van Jong Oranje tegen Italië en Roemenië. Volgens Reiziger heeft dat te maken met de belangrijke interlands van de Onder 19. Reiziger is van mening dat de talenten mét Read een grotere kans hebben om zich te plaatsen voor het EK.

Reiziger maakte de selectie van Jong Oranje voor de ontmoetingen met de leeftijdsgenoten van Italië en Roemenië afgelopen vrijdag bekend en de opvallendste afwezige in zijn spelersgroep is Read. De achttienjarige vleugelverdediger breekt dit seizoen door in de hoofdmacht van Feyenoord en is niet weg te denken uit het elftal van Robin van Persie. Read liet zich vooral in de afgelopen weken nadrukkelijk gelden, met onder meer twee assists in de thuiswedstrijd tegen Almere City en liefst drie beslissende passes/voorzetten in de met 2-6 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente. Bovendien haalde Read ook in de Champions League een hoog niveau. Zo hield hij zich in het tweeluik met AC Milan knap staande tegenover Rafael Leão.

Niet bij Jong Oranje, waarom?

De sterke ontwikkeling en goede prestaties van Read bleken echter niet voldoende voor een uitverkiezing voor Jong Oranje. Velen, waaronder zijn trainer Van Persie, vroegen zich de afgelopen dagen af waarom de rechtsback geen uitnodiging heeft ontvangen voor de Onder 21. Zelfs nadat Devyne Rensch en Denso Kasius zich hadden afgemeld bij Reiziger, besloot de coach géén beroep te doen op Read. “Dat komt eigenlijk gewoon omdat wij willen dat Oranje Onder 19 de grootste kans maakt om zich te kwalificeren voor het EK. Want dat is voor ons als KNVB gewoon superbelangrijk: dat wij onze jeugdteams allemaal op het EK krijgen. Natuurlijk heb je het hier over gehad, maar daarom hebben we dit zo gedaan”, zo vertelt Reiziger in gesprek met Voetbal International.

Reiziger geeft aan dat hij, ondanks het indrukwekkende optreden van Read tegen FC Twente, niet heeft overwogen om de vleugelverdediger afgelopen weekeinde alsnog bij zijn selectie te halen. “Nee dat niet, omdat we dat plan van tevoren al zo gemaakt hadden. Hij doet het inderdaad heel goed. Maar ik denk dat wij een heel duidelijke visie daarin hebben: wij willen met al onze jeugdteams op het hoogste podium spelen. Waarom? Omdat dat voor onze jeugd iets extra’s geeft. Zo’n groot toernooi meemaken, dat wil je eigenlijk voor elke jeugdspeler. Dus ook voor de Onder 19”, zo stelt Reiziger, die ervan overtuigd is dat het elftal de grootste kans daarop maakt mét Read erbij. “Wij hebben twee vriendschappelijke wedstrijden, dus die overweging is voor mij niet heel moeilijk.”

Read in beeld voor het EK later dit jaar?

Indien Jong Oranje géén oefenwedstrijden op het programma had staan, was er volgens Reiziger ‘wel een kans geweest’ dat Read bij de selectie had gezeten. De coach van Jong Oranje heeft Read overigens niet gesproken over het uitblijven van een uitnodiging voor de beloften. “Omdat hij bij de Onder 19 zit, dus degene die daarover met hem communiceert is natuurlijk de coach daar: Peter van der Veen.” In juni dit jaar staat het EK voor elftallen onder de 21 jaar op het programma. Komt Read voor dat toernooi wél in beeld bij Jong Oranje? “Nou, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, dus dat kan ik nu niet zeggen”, aldus Reiziger, die wel zeer te spreken is over de Feyenoorder. “Ik denk dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Ik vind het een goede speler, hij heeft drive, hij heeft in korte tijd een aantal goede wedstrijden gespeeld. Terwijl het toch wel moeilijk is om je staande te houden in een elftal dat door blessures behoorlijk door elkaar gehusseld is.”

