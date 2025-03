Boskamp ziet Feyenoorder die meekan met Oranje: 'Ik zou niet weten wie er in Nederland beter is'

Jan Boskamp is behoorlijk te spreken over Feyenoord-rechtsback . Dat vertelt hij in zijn podcast Boskamp en Kleine Gijp. Het Feyenoord-icoon vindt Read zelfs de beste op zijn positie in de Eredivisie, vertelt hij na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente. Bovendien zou Read volgens Boskamp goed meekunnen bij het Nederlands elftal, nu geblesseerd is.

Boskamp en Nicky van der Gijp bespreken de door Feyenoord met 2-6 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Boskamp ‘schrok zich kapot’ van de verdediging van Twente: “Als Feyenoord druk ging zetten op de verdedigers van Twente, dat was echt een ramp.” “Maar”, vervolgt Bossie, “dat neemt niet weg dat Feyenoord heel goed speelde.”

Boskamp vond één speler het beste: “Read. Hij is echt goed, dat ventje. Ik zou niet weten wie er in Nederland beter is.” Van der Gijp vraagt Boskamp: “Dumfries toch wel, Jan?” Boskamp antwoordt: “Ik doel op de Nederlandse competitie. En Dumfries speelt natuurlijk op een andere manier, die moet gaan. Read moet het in een viermanssysteem doen. Maar goed, ik zeg alleen maar dat hij verschrikkelijk goed speelt. Hij is ook zo snel, niet normaal.”

Read in Oranje?

Van der Gijp vraagt zich na de vergelijking met Dumfries af of Read een plekje bij het Nederlands elftal verdient: “Dumfries raakte gisteren (zondag, red.) geblesseerd. Ik zeg niet dat Read het al verdient, maar stel je zet hem er nu in, voetbalt hij dan mee?” Boskamp weet het zeker: “Ja, honderd procent.”

Bondscoach Ronald Koeman nam Read nog niet op in zijn selectie voor de Nations League-ontmoetingen met Spanje van aanstaande donderdag en zondag. Koeman reageerde op suggestie die journalist Pascal Kamperman deed om Read op te roepen zelfs door vijf keer ‘nee’ te zeggen.

