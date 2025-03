Blessurespook slaat wéér toe bij Feyenoord: bondscoach meldt slecht nieuws

Opnieuw slecht blessurenieuws voor Feyenoord. heeft zich moeten afmelden voor de nationale ploeg van Algerije, zo maakt bondscoach Vladimir Petkovic maandag bekend op een persconferentie.

Hadj Moussa was opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Algerije tegen Botswana (21 maart) en Mozambique (25 maart). Hij blijkt echter niet inzetbaar. Petkovic laat weten dat Hadj Moussa een van de spelers is die zich met een blessure heeft moeten afmelden. Hetzelfde geldt overigens voor Ramiz Zerrouki, de andere Algerijnse speler van Feyenoord. Hij is al langere tijd uit de roulatie.

Verder was al bekend dat Houssem Aouar en Mohamed Amine Tougai niet inzetbaar waren. Daar komen nu drie afmeldingen bij: die van Hadj Moussa, Ismaël Bennacer en Anthony Mandrea. "Het is een repeterend verhaal aan het worden", verzucht Petkovic. "Zoals het afgelopen jaar constant het geval is geweest, hebben we nieuwe blessureproblemen.”

"Bennacer heeft een blessure opgelopen bij zijn club (Olympique Marseille, red.) en is er niet bij. Hetzelfde geldt voor Mandrea (Caen) en Hadj Moussa (Feyenoord)", laat de bondscoach weten. Petkovic heeft nog niet laten weten of hij vervangers oproept.

Hadj Moussa speelde helft tegen FC Twente

Hadj Moussa speelde zondag een helft mee bij Feyenoord tegen FC Twente. In de pauze werd hij gewisseld. Feyenoord-watcher Dennis van Eersel van Rijnmond meldde dat Hadj Moussa ‘deels tactisch, deels vanwege zijn gele kaart’ werd gewisseld en repte niet over een blessure. De blessure van Hadj Moussa is slecht nieuws voor Feyenoord. Trainer Robin van Persie moet al een groot aantal spelers missen door blessureleed.

