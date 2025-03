SC Heerenveen overweegt nooit eerder vertoonde optie om Van Persie te vervangen

SC Heerenveen heeft nog altijd geen opvolger gevonden voor de naar Feyenoord vertrokken hoofdtrainer Robin van Persie. De huidige nummer tien van de Eredivisie heeft nog twee weken de tijd om een nieuwe coach aan te stellen. Inmiddels wordt zelfs de naam van commissaris Henk Herder genoemd in het Abe Lenstra Stadion.

Momenteel fungeert Henk Brugge als interim-trainer door het vertrek van Van Persie. Brugge beschikt echter alleen over een UEFA-A-licentie en niet over een UEFA-Pro-licentie. Daardoor mag de 47-jarige oefenmeester maximaal vier weken aan het roer staan bij het eerste elftal van Heerenveen. Onder zijn leiding werd gewonnen van AZ (3-1), verloren van PSV (2-1) en gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo (1-1).

Herder, 57 jaar, wordt gezien als een creatieve oplossing om Van Persie op te volgen. Hij is momenteel lid van de raad van commissarissen, maar heeft ervaring in het trainersvak. In 2018 bekleedde Herder voor het laatst een functie als trainer, destijds bij Harkemase Boys. Bij Heerenveen was de huidige beleidsman eerder assistent-trainer bij het eerste en hoofdtrainer van de Onder 19.

Heerenveen heeft tot 31 maart de tijd om een nieuwe trainer te vinden en de aanstelling van Herder als tussenpaus wordt serieus overwogen. "Mocht het daadwerkelijk plaatsvinden, dan is het een unieke gebeurtenis in het Nederlandse voetbal: een rvc-lid dat afdaalt om tijdelijk trainer van het eerste elftal te worden", schetst de Leeuwarder Courant. Heerenveen is volgens de krant echter op meerdere borden aan het schaken'.

