Openhartige Brouwers doet boekje open: 'Hij was het vanaf dag één niet eens met Van Persie'

SC Heerenveen-aanvoerder stelt dat het vanaf dag één al niet eens was met een beslissing van trainer Robin van Persie. De 41-jarige oefenmeester, die Friesland inmiddels heeft verruild voor Feyenoord, had namelijk een andere kijk dan de doelman op keepers.

Van Persie verkoos afgelopen zomer Mickey van der Hart boven Noppert tot eerste keeper van Heerenveen. Noppert kreeg in oktober en november wel een serie van vijf wedstrijden de kans onder de lat, maar moest zijn plek daarna weer afstaan. Zijn laatste speelminuten - tot zondag - waren om de verkeerde redenen gedenkwaardig: de vijfvoudig Oranje-international werd tien minuten voor tijd als invaller in het bekerduel met Quick Boys binnen de lijnen gebracht.

In het eerste duel na het vertrek van Van Persie, tegen AZ, keerde Noppert weer terug onder de lat. Niet om tactische redenen van interim-trainer Henk Brugge, maar door de polsblessure van Van der Hart. Noppert keepte een uitstekende wedstrijd en onderscheidde zich met enkele belangrijke reddingen. Bovendien werd de dertigjarige doelman uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Brouwers erkent dat Noppert het onder Van Persie zwaar heeft gehad bij Heerenveen. "Ik denk dat hij de twee uitersten heeft meegemaakt met het spelen op een WK en een lange tijd uit vorm zijn geweest", aldus de 26-jarigemiddenvelder, die zag dat Noppert niet zijn finest moment kende onder Van Persie. "Het is fijn dat hij nu weer opleeft. Ook voor de club Heerenveen. Ze hebben hem destijds ook een verbeterd contract aangeboden."

Analist Bram van Polen ziet ook dat het nu weer de goede kant opgaat met Noppert. "Het is bizar wat vertrouwen kan doen met een keeper", concludeert de voormalig PEC Zwolle-verdediger nadat de Friese doelman prima keepte tegen AZ en PSV. "Hij was het gewoon vanaf dag één niet eens met Van Persie over hoe hij naar de keepers keek. Het doorwisselen, elke week kan het anders zijn, het wisselen in een wedstrijd", verklapt Brouwers vervolgens.

Ongelukkige keeperswissel Heerenveen in KNVB Beker

Of de manier van werken van Van Persie normaal is? "Ik vind dat het op zich wel kan", luidt het eerlijke antwoord van Brouwers. "Tijdens een wedstrijd weet ik het niet. We hebben een heel ongelukkig voorbeeld natuurlijk", doelt de aanvoerder op de wissel die Van Persie doorvoerde in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen Quick Boys. De oefenmeester haalde toen Van der Hart naar de kant voor Noppert. "Als er iets is wat de overwinning kan verpesten, is het deze wissel."

Van Polen vraagt vervolgens aan Brouwers of de Heerenveen-selectie het Van Persie kwalijk nam om de doelmannen te wisselen. "We wisten ervan. Hij heeft vanaf het begin gezegd dat hij dit een keer ging doen. Dus het was wachten op het moment. Het was voor niemand echt een verrassing. Hij had achteraf wel kunnen zeggen dat dit niet het moment was", besluit Brouwers.

