Heerenveen-uitblinker Noppert goudeerlijk over Van Persie: 'Ik heb geen verkeerde woorden, maar...'

is na zijn uitstekend verlopen rentree onder de lat van sc Heerenveen eerlijk over de samenwerking met de vertrokken trainer Robin van Persie. De boomlange Fries beaamt dat hij 'best veel moeite had' met de manier waarop het afgelopen halfjaar verliep, maar wil zich aan de andere kant absoluut niet negatief uitlaten over de naar Feyenoord vertrokken oefenmeester.

Van Persie verkoos afgelopen zomer Mickey van der Hart boven Noppert tot eerste keeper van Heerenveen. Noppert kreeg in oktober en november wel een serie van vijf wedstrijden de kans onder de lat, maar moest zijn plek daarna weer afstaan. Zijn laatste speelminuten - tot zondag - waren om de verkeerde redenen gedenkwaardig: de vijfvoudig Oranje-international werd tien minuten voor tijd als invaller in het bekerduel met Quick Boys binnen de lijnen gebracht. Met zijn lengte was Noppert de aangewezen persoon om de 1-2 voorsprong vast te houden, zo redeneerde Van Persie destijds. Noppert veroorzaakte echter de strafschop waaruit de amateurs gelijk maakten en tastte later mis bij de voorzet waaruit de 3-2 viel, die de bekeruitschakeling van Heerenveen zou betekenen.

In het eerste duel na het vertrek van Van Persie keerde Noppert echter weer terug onder de lat. Dat was niet eens een tactische keuze van interim-trainer Henk Brugge, maar omdat Van der Hart op het trainingsveld een polsblessure opliep. Tegen AZ keepte Noppert een uitstekende partij, met name in de tweede helft onderscheidde de Fries zich met een aantal belangrijke reddingen. Heerenveen wist AZ dan ook met 3-1 te verslaan en nam zo revanche voor de eerdere 9-1 nederlaag in Alkmaar. Noppert werd bovendien uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Noppert geniet van interim-trainer: 'Ultieme beloning'

Brugge reageerde zondag emotioneel na het laatste fluitsignaal. "Ik zag dat onze trainer tranen in zijn ogen had", zegt Noppert voor de camera's van ESPN. "Dat is mooi, daar kan ik oprecht van genieten. Ja, dat was de ultieme beloning, honderd procent. Hij stopt zijn hele ziel en zaligheid erin." Brugge liet zelf weten dat er afgelopen week meer gelachen werd bij Heerenveen. "Ja, dat denk ik ook", zegt Noppert. "Ik heb absoluut geen verkeerde woorden...", begint de keeper over de vertrokken Van Persie, "Maar ze zijn iets toegankelijker, er valt iets makkelijker te praten en ze bewegen zich wat makkelijker tussen de groep. Daar zit misschien wel wat verschil in, wat beter bij deze club past. Maar dat is absoluut niet negatief bedoeld richting Robin", haast Noppert zich te zeggen.

"Met de ene trainer kun je het heel goed vinden, met de ander wat minder", zegt Noppert vervolgens relativerend. "Dat is helemaal niet erg, dat is ook wat erbij hoort. Alleen: voor mij was dat wel nieuw. Ik beschouw mezelf een beetje als een kameleon. Kom overal graag binnen om een praatje te maken, een kop koffie te drinken of noem maar op. Dat heb ik overal kunnen doen, maar heb ik afgelopen periode niet kunnen doen. Dat is prima, dat is een hele mooie les geweest. Maar daar heb ik best wel veel moeite mee gehad, ja." Noppert vindt het echter veel te ver gaan om zijn mindere optreden in Katwijk aan de trainer te wijten: "Nee, dat mag absoluut geen excuus zijn om minder te keepen. Maar wat ik altijd zeg: ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is, en een stukje geluk aan je zijde", besluit de keeper.

