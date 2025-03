Heerenveen neemt na knotsgekke slotfase wraak op AZ in eerste wedstrijd zonder Van Persie

SC Heerenveen heeft zich zondag na een knotsgekke slotfase weten te revancheren op AZ, dat eerder dit seizoen in Alkmaar nog met 9-1 te sterk was. In het eerste duel zonder de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie op de bank waren de Friezen in het eigen Abe Lenstra Stadion met 3-1 te sterk voor de bekerfinalist. De onder de lat teruggekeerde vertolkte een hoofdrol in het elftal van interim-trainer Henk Brugge.

Voor Heerenveen zijn het onrustige weken na het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord. De trainer werd na een halfjaar in Friesland verleid om terug te keren bij zijn jeugdliefde en dus zaten de Friezen zonder trainer. Voor deze wedstrijd was er nog geen nieuwe trainer en dus nam oud-assistent Henk Brugge vandaag de honneurs waar tegen AZ, dat donderdag nog moeizaam na een verlenging en penalty’s won van Heracles Almelo (2-2, 3-4 na strafschoppen).

Er zullen nog voldoende revanchegevoelens zijn geweest bij Heerenveen, want eerder dit seizoen verloor de ploeg nog met 9-1 van AZ in Alkmaar. De Friezen startten de wedstrijd dan ook goed, want in de zesde minuut lag de bal er al in. Espen van Ee speelde de bal keurig naar Ilias Sebaoui, die naar binnen trok en uithaalde. Zijn bal werd onderweg nog van richting veranderd door Lukovic en zo kwam het team van interim-trainer Brugge op een 1-0 voorsprong. Het lukte de Alkmaarders niet om tot echte kansen te komen in de eerste helft en na een foutje van Kristijan Belić kon het zelfs 2-0 worden. De middenvelder passte net als afgelopen donderdag tegen Heracles de bal te zacht terug en de Servische spits kon zijn tweede maken, maar een goede redding van Rome-Jayden Owusu-Oduro voorkwam een grotere voorsprong.

Sebaoui scoort in emotionele minuut

De tweede helft begon met een paar momentjes voor AZ, maar na iets meer dan tien minuten spelen werd de voorsprong van Heerenveen verdubbeld. Net in de minuut dat iedereen klapte voor het vroegtijdig overlijden van de neef van Riemer van de Velde, schoot Sebaoui de 2-0 erin. De buitenspeler dribbelde zelf richting het doel en kapte nog wat mensen uit, daarna werd ongenadig hard in de bovenhoek geschoten achter de goalie van de Alkmaarders.

Linday glijdt weg, Buurmeester profiteert dankbaar

Na wat wissels zette AZ wat aan om de aansluitingstreffer te maken, maar een poging van Kees Smit ging net naast en Troy Parrott kon oog in oog met Andries Noppert de bal er ook niet in krijgen. De doelman stak zijn voeten goed uit en voorkwam daarmee een doelpunt. Toch was het na veel proberen uiteindelijk toch raak voor de Alkmaarders. Marcus Linday zat te treuzelen en kon de bal na goed druk zetten van Buurmeester niet wegwerken. De middenvelder kon gelijk doorlopen op het doel en schoot beheerst de bal in de hoek.

Knotsgekke slotfase: géén gelijkmaker AZ, gemiste penalty en beslissende treffer Linday

AZ kreeg nog een grote kans om gelijk te maken, maar weer pakte Noppert een schot van Parrott. De spits schoot vrij in de rechterhoek, maar de goalie pakte de bal goed uit de hoek.. Toch leken de Alkmaarders in de blessuretijd op gelijke hoogte te gaan komen. Mayckel Lahdo maakte een knappe actie en schoot in de rechterhoek raak. Maar een minuut daarvoor werd invaller Eser Gürbüz neergehaald door Smit en door een ingreep van de VAR werd er een penalty gegeven. Lukovic nam de penalty, maar Owusu-Oduro pakte de bal goed uit de linkerhoek. Enkele minuten later was het alsnog raak en schoot Linday de 3-1 einstand op het bord.

