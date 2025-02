Bekerwinst Eagles of Heracles heeft grote gevolgen voor verdeling Europese tickets

Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles of Heracles Almelo heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. De club die als vierde eindigt in de Nederlandse competitie krijgt dan namelijk een ander Europees ticket. Hoe het precies zit? FCUpdate.nl legt het uit.

Door een 1-2 overwinning op PSV wist Go Ahead Eagles voor het eerst sinds het seizoen 1964/1965 de finale van de KNVB Beker te bereiken. De Deventenaren sloegen in het eerste half uur tweemaal toe via Gerrit Nauber en Victor Edvardsen en hoewel PSV na een klein uur terugkwam via Ivan Perisic, kwam een bekerstunt van de ploeg van trainer Paul Simonis nooit echt in gevaar.

Go Ahead Eagles wist te overleven en stootte daarmee door naar de finale, die op 21 april gehouden wordt in De Kuip. De finaleplaats van de Deventenaren heeft echter consequenties voor de Nederlandse competitie. Dat heeft alles te maken met de verdeling van de Europese tickets. Laat je de KNVB Beker even buiten beschouwing, dan is die als volgt: de nummers een en twee gaan rechtstreeks de Champions League in, de nummer drie ontvangt een ticket voor de derde voorronde van de Champions League, de nummer vier krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League en de nummers vijf tot en met acht maken via de play-offs voor Europees voetbal uit wie zich plaatst voor de tweede voorronde van de UEFA Conference League.

De winnaar van de TOTO KNVB Beker heeft recht op een ticket voor de competitiefase van de Europa League. Wint een club uit de top drie de KNVB Beker, dan schuift het ticket voor de competitiefase voor het tweede Europese toernooi door naar de nummer vier van de Eredivisie. Nu PSV is uitgeschakeld door Go Ahead Eagles, is de kans een stuk kleiner geworden dat een club uit de top drie de KNVB Beker weet te bemachtigen. De Deventenaren zijn namelijk terug te vinden op de zevende plaats in de Eredivisie.

Er is vanuit de halve finale tussen Heracles Almelo en AZ nog wel hoop voor de toekomstige nummer vier van de Eredivisie. De Alkmaarders hebben momenteel die positie in handen, maar staan qua puntenaantal gelijk met de huidige nummer drie Feyenoord (43 punten). FC Utrecht, dat vijfde staat, heeft hetzelfde aantal punten. Op slechts één punt van die drie clubs volgt FC Twente (42 punten). Weet Heracles te stunten tegen AZ, dan gooien de Almeloërs helemaal roet in het eten voor de nummer vier van de Eredivisie. Heracles is momenteel terug te vinden op plek vijftien.

Clubs willen ander Europees ticket voor bekerwinnaar

De kans bestaat dat de bekerwinnaar in de toekomst wel een ander Europees ticket krijgt. De Eredivisie-clubs willen namelijk dat de bekerwinnaar een lager Europees ticket krijgt. In de ogen van de clubs is een voorrondeplaats in de Conference League een logischere beloning voor de bekerwinnaar.

"Dat proberen we te veranderen. De UEFA bepaalt, maar we hebben het daar aangekaart. De Eredivisie-clubs koppelen liever een Conference League-ticket aan bekerwinst, zodat het Europa League-ticket naar de ploeg kan die hoog is geëindigd in de competitie", aldus Martin van Geel, technisch manager van de belangenvereniging Eredivisie, in gesprek met Voetbal International.

