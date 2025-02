Inconsequent gedrag van Danny Makkelie genadeloos blootgelegd door Leonne Stentler

Danny Makkelie ligt, niet voor het eerst in de afgelopen weken, onder vuur. De scheidsrechter had zondagmiddag de leiding bij FC Twente - NEC (2-0) en haalde zich in de tweede helft de woede van de Nijmeegse formatie op de hals, door geen strafschop toe te kennen. Leonne Stentler kan zich de boosheid bij NEC goed voorstellen.

NEC claimde kort na rust bij een 1-0 achterstand een strafschop, nadat Sami Ouaissa op doel schoot en de bal van dichtbij de arm van tegenstander Max Bruns raakte. Makkelie liet doorspelen, maar werd vervolgens door videoscheidsrechter Rob Dieperink naar het VAR-scherm geroepen. Makkelie beoordeelde de situatie nogmaals, maar bleef bij zijn besluit om geen penalty toe te kennen aan NEC.

Op het veld ontstond een felle discussie tussen Makkelie en NEC-trainer Rogier Meijer. “Makkelie gaf aan dat de arm langs het lichaam was en dat het geen onnatuurlijke beweging was. Daar ben ik het niet mee eens”, lichtte de oefenmeester van NEC na afloop toe voor de camera van NOS.

Meijer komt vervolgens met een fors verwijt aan het adres van Makkelie: “De volstrekte willekeur is voor een trainer natuurlijk hartstikke lastig om te begrijpen. Deze scheidsrechter legde de bal bij PSV – AZ ook op de stip, terwijl de bal uit de zestien gaat… En nu niet. Dat is moeilijk voor mij.”

Meijer refereert aan de discutabele strafschop die Makkelie vorige maand toekende aan PSV in de wedstrijd tegen AZ. Johan Bakayoko schoot de bal toen in de slotfase tegen de arm van Ruben van Bommel. Makkelie kende toen een strafschop toe aan PSV, waardoor de Eindhovenaren een laat gelijkspel (2-2) uit het vuur trokken. Die beslissing kwam Makkelie toen op ontzettend veel kritiek te staan, maar de arbiter verdedigde zichzelf een week later, op 19 januari, bij Studio Voetbal.

"Ik vind het nog steeds een strafschop. En niet alleen ik, dit vindt de groep (van scheidsrechters, red.) óók een strafschop. En waarom? Omdat de arm uit het lichaam is. Ik hoor jullie zeggen dat hij Van Bommel de bal probeert te ontwijken. Maar dan had ik liever gezien dat de arm naar beneden was gegaan. Je arm zit nog steeds wijd. Je kunt 'm wel ontwijken, maar dan moet je 'm niet raken. Dit is nu de regel, laten we dan kritiek hebben op de regel maar niet op de scheidsrechters die de regel correct uitvoeren. Sterker nog: als ik deze penalty niet geef, bijvoorbeeld internationaal, dan kost mij dat punten”, zei Makkelie onder meer.

In het kader van zijn uitleg rondom PSV – AZ is het opmerkelijk dat Makkelie de handsbal van Bruns niet bestrafte, aangezien de linkerarm van de verdediger van FC Twente ook overduidelijk uit het lichaam was. Stentler analyseert het moment zondagavond bij Studio Sport Eredivisie en kan zich de frustratie van Meijer goed begrijpen. “Ik vind het ook geen penalty, maar Meijer refereert natuurlijk aan het moment bij PSV – AZ met Ruben van Bommel. Dat vond ik ook geen penalty. Waar moet je je armen laten? Ik snap de frustratie door de inconsequentie en de onduidelijkheid van dit soort handsballen.”

Ter vergelijking: de strafschop die Makkelie op 11 januari wél toekende aan PSV tegen AZ, versus de strafschop die de scheidsrechter zondag niet toekende aan NEC tegen FC Twente:

Makkelie legde bij Studio Voetbal uit dat hij de handsbal van Ruben van Bommel met een strafschop bestrafte, omdat diens arm uit het lichaam was. Ter vergelijking: de situatie met Max Bruns:

Danny Makkelie ligt al weken onder vuur

Het fluiten van Danny Makkelie ligt al wekenlang onder een vergrootglas. De arbiter werd een maand geleden in het buitenland overladen met kritiek na een ontzettend zwak optreden in de Champions League bij Benfica – Barcleona (4-5). In het weekend daarop volgde een discutabel optreden in de Eredivisie tijdens FC Groningen - sc Heerenveen (1-0). Begin februari blunderde hij in De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1), door luttele seconden vóór de winnende treffer van Ajax in blessuretijd geen hoekschop toe te kennen aan Feyenoord. Vorige week constateerde analist Kenneth Perez bij ESPN dat Serdar Gözübüyük Makkelie ‘voorbij is als beste scheidsrechter van Nederlander’.

