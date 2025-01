Kenneth Perez komt met complottheorie over Danny Makkelie

PSV hield zaterdagavond dankzij een benutte strafschop van Luuk de Jong een punt over aan de thuiswedstrijd tegen AZ (2-2). Kenneth Perez komt na afloop met een complottheorie over scheidsrechter Danny Makkelie.

Makkelie kende in minuut 84 een strafschop toe aan PSV, nadat Ruben van Bommel de bal van dichtbij op de arm geschoten kreeg door Johan Bakayoko. In eerste instantie liet Makkelie nog doorspelen vanwege voordeel voor PSV. Nadat het voordeel niets opleverde, floot de arbiter alsnog voor een strafschop. Die werd vervolgens benut door De Jong.

“AZ voelt zich bestolen. En dat is ook enigszins begrijpelijk”, reageert Perez na afloop bij De Eretribune. “Wij vinden het altijd belachelijk om te zien hoe spelers verdedigen met de handen op de rug. Dat doen ze omdat ze dít willen voorkomen. Wij willen geen hockeytaferelen, waarbij je op zoek gaat naar een arm. Dat kan nu. Dit is gewoon een wipje. Hij heeft zijn hand achter zich en doet nog een poging… Ik vind dit héél zwaar bestraft.”

Perez komt vervolgens met een complottheorie: de Deense analist denkt dat Makkelie iets in zijn oortje geroepen heeft gekregen van een van zijn assistenten en baseert dat op de tijd die zat tussen het moment dat Van Bommel de bal op zijn hand kreeg en de arbiter floot voor een strafschop. Perez is ervan overtuigd dat Makkelie de handsbal zelf niet heeft waargenomen. “Hij fluit heel laat. Iemand heeft waarschijnlijk iets geroepen op zijn oor”, vervolgt Perez. “Laat Makkelie op zijn minst naar de kant gaan om te kijken.”

“Ik snap heel goed dat AZ zich bestolen voelt”, gaat Perez verder. “Het is ook atypisch voor Makkelie om zo makkelijk een penalty te geven. Dit zou een onervaren scheidsrechter gebeuren. Er móét iemand iets op zijn oor geroepen hebben. Of kreeg Makkelie na tien seconden spijt? Dat denk ik niet.”

ESPN rekent vervolgens uit dat er zes seconden zaten tussen het moment dat Van Bommel de bal op zijn hand kreeg en Makkelie floot voor een strafschop. Presentator Jan Joost van Gangelen stipt aan dat de scheidsrechter eerst voordeel gaf en vervolgens alsnog floot, nadat het voordeel niets opleverde voor PSV. Perez gelooft daar echter niets van. “Dus hij ziet dat het hands is, maar wacht… Nee, de bal gaat er niet in! Oké, nou, dat zou heel knap zijn”, zegt de analist cynisch. "Hij heeft dit zelf nooit gezien", is Perez overtuigd.

