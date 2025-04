67 dagen na Feyenoord-ontslag klinkt zeer verrassend geluid over Priske

Robin van Persie beleeft qua resultaten een uitstekende start bij Feyenoord, maar clubicoon Willem van Hanegem is nog niet overtuigd. Het voetbal onder Van Persie oogt behoudender dan hij graag ziet. Van Hanegem vindt zelfs dat Brian Priske meer krediet had verdiend van de clubleiding.

Priske werd op 10 februari ontslagen door Feyenoord vanwege de teleurstellende resultaten in met name de Eredivisie. Bij zijn ontslag stond Feyenoord op de vijfde plek; inmiddels staan de Rotterdammers derde. Van Persie pakte zestien van de mogelijke achttien punten in zijn eerste zes competitieduels. Daardoor lonken de voorrondes van de Champions League, en als nummer twee PSV wordt achterhaald kan Feyenoord zich zelfs rechtstreeks kwalificeren.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie wil dat het veldspel meer lijkt op dat van Arne Slot in diens periode bij Feyenoord, maar dat lukt nog niet. Van Hanegem noemt linksback Quilindschy Hartman als voorbeeld van het huidige Feyenoord. “Hij staat altijd met zijn gezicht naar de keeper. Vroeger keek hij altijd alleen naar voren. Nu moet hij twee dingen meer doen dan onder Slot”, doelt de Kromme op aannemen en opendraaien bij het ontvangen van de bal.

'Priske had niet ontslagen moeten worden'

Van Hanegem is nog steeds geen voorstander van het ontslag van Priske. “Als ik Feyenoord was had ik het sowieso nooit gedaan. Waarom? Met hem heb je aardige wedstrijden gespeeld. Ook wedstrijden die verschrikkelijk waren, maar hij heeft de beste wedstrijd die we gezien hebben afgeleverd”, doelt Van Hanegem in de podcast Kein Geloel op de uitoverwinning op Benfica (1-3) in de Champions League.

Toch moet hij toegeven dat de verschillen ‘gigantisch groot’ waren. “In de Champions League vond ik het over het algemeen aardig en goed. Dan speel je daarna tegen kutploegen en dan is het niks. Hoeveel punten heb je niet verspeeld? Dat lag aan de spelers.”

