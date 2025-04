Van Persie houdt miljoenenaankoop buiten selectie: 'Hij traint met de jeugd'

Voor lijkt een rol in het eerste elftal van Feyenoord voorlopig ver weg. De twintigjarige verdediger uit Costa Rica traint de laatste tijd vaker mee met de jeugdploeg dan met de hoofdmacht. Robin van Persie heeft meestal geen plek voor Mitchell, die zaterdag ook ontbrak in de selectie voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-2 zege).

Trainer Robin van Persie bevestigde op de persconferentie dat Mitchell recent is doorgeschoven naar de jeugd. “Mitchell heeft inderdaad de afgelopen dagen bij de jeugd getraind en ook daar zijn wedstrijden gespeeld”, lichtte hij toe. Volgens de trainer ligt de oorzaak vooral bij de keuzes die hij moet maken binnen zijn selectie. “Het heeft vooral met aantallen te maken. Ik moet keuzes maken: wie kan waar minuten maken.”

Mitchell werd afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro overgenomen van het Costa Ricaanse Alajuelense, maar wist tot dusver nauwelijks indruk te maken in De Kuip. De rechtsback speelde pas negen officiële wedstrijden, waarvan zeven in de Champions League. Ondanks dat zijn concurrenten Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba geblesseerd zijn, heeft Van Persie de Zuid-Amerikaan dus niet nodig.

Voor de jonge verdediger is het nu afwachten of hij zich via de jeugd alsnog weer in de kijker kan spelen bij het eerste elftal. Zijn status binnen de selectie van Feyenoord lijkt in ieder geval steeds verder af te nemen, ondanks dat hij international is van zijn land.

