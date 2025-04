Oosting doet boekje open over Feyenoord-speler: 'Die is boos geboren'

Joseph Oosting heeft bij een forumavond een boekje open gedaan over voormalig FC Twente-spelers , Joshua Brenet en Mitchell van Bergen. Over de Feyenoord-verdediger zei de Drentse oefenmeester wel eens dat hij 'boos is geboren'.

Oosting is sinds vorig seizoen de trainer van FC Twente. Waar de coach vorig seizoen nog de held was met de derde plaats in de Eredivisie, daar gaat het dit seizoen wat minder. De Drent ziet dan ook met lede ogen aan hoe zijn spelers flink bekritiseerd worden. Ik laat mijn spelers niet uitlachen. Daar ga ik ervoor liggen. Dan heb ik liever dat ze het op mij botvieren dan op mijn spelers. Spelers zijn gevoelig", wordt Oosting geciteerd door het Dagblad van het Noorden.

Ook Van Bergen, die in de winterse transfermarkt verhuurd werd, komt ter sprake. De rappe vleugelaanvaller kwam bij FC Twente totaal niet uit de verf en werd onder meer door ESPN-analist Kenneth Perez flink bekritiseerd. Vooral nadat hij in maart 2024 een gigantische kans miste tegen PSV. "Atletiek was misschien beter voor hem geweest, in zijn totaliteit, want voetballen kan hij niet zo heel goed", riep de oud-voetballer.

Oosting onthult dat het er flink heeft ingehakt bij Van Bergen, die 'een heel gevoelige jongen' is. "Hij krijgt dat dan mee en hij is zo gevoelig, dat hij daardoor van de leg raakt. Maar dan hebben we ook onze artiest, Joshua Brenet, die dan bij hem gaat slapen, speciaal om hem te steunen, terwijl Brenet voor de buitenwereld iemand is die alleen maar op stap gaat", vervolgt Oosting.

'Smal is boos geboren'

Om zijn relaas kracht bij te zetten haalt Oosting ook Smal, die in de zomer FC Twente verruilde voor Feyenoord, aan. "Zo hebben we ook iemand die altijd kritisch is. Dat is Gijs Smal. Ik heb wel eens gezegd, die is boos geboren. Hij heeft altijd wel kritiek. Die heb je ook nodig, net als dat je een verbinder nodig hebt. Het gaat om die mix", erkent Oosting. "Of dat dan een peoplesmanager is? Ik ben in ieder geval wel altijd oprecht op zoek naar een opening bij mensen, waarmee je elkaar kunt helpen. Dat gaat verder dan alleen maar een hand om elkaar heen slaan.’’

