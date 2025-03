Gijs Smal pakt moment: 'Ik wil eigenlijk nog iets zeggen'

is blij met de wijze waarop het FC Twente-publiek zondag reageerde, toen hij werd gewisseld bij Feyenoord. De verdediger annex middenvelder verliet Twente afgelopen zomer voor Feyenoord.

Tijdens zijn interview met ESPN neemt Smal de tijd om het publiek te bedanken. “Ik wil eigenlijk nog wel iets zeggen. Toen ik gewisseld werd, floten een paar mensen, dat heb je altijd. Dat doet me niet zoveel. Maar heel veel mensen begonnen voor me te klappen en dat doet me wel veel.”

Artikel gaat verder onder video

“Na vier mooie jaren hier ben ik die mensen ontzettend dankbaar”, vertelt Smal. “Daarom gebaarde ik ook naar mijn hart. Twente is een club die diep in mijn hart zit, ook al ben ik transfervrij vertrokken. Ik vond dat heel mooi.”

Smal stond 82 minuten op het veld in De Grolsch Veste. Hij werd naar de kant gehaald bij een 2-5 stand; in de laatste minuut tilde Feyenoord de stand nog naar 2-6. Dankzij de zege heeft Feyenoord de vierde plek in handen, met minder verliespunten dan nummer drie FC Utrecht.

LEES OOK: Gözübüyük en Ruperti nemen bizar besluit met goedkeuren doelpunt bij FC Twente - Feyenoord

Smal stond zondag op het middenveld. "In een heel ver verleden was ik een keer linksback", grapt hij. "De laatste drie of vier wedstrijden sta ik op het middenveld. Dat is even aanpassen, maar het gaat wel prima. Je komt in andere zones en hebt wat meer mensen om je heen. Ik moet wat bewuster zijn van de ruimtes die je hebt, maar als back speel ik ook wel veel aan de binnenkant. Het is alleen echt wel wat anders dan er al staan."

'Ik ben groot fan van Kimmich'

Smal heeft videobeelden bekeken van hoe andere spelers de rol invullen. "Ik ben persoonlijk groot fan van Joshua Kimmich. Hij kan ook als back spelen en ook als middenvelder. Ik heb dit seizoen tegen hem mogen spelen in de Champions League, maar dan merk je wel dat hij een hele goede speler is qua bewustzijn van de ruimtes. Dat niveau tik ik nog niet aan, maar ik probeer er wel van te leren."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli komt vroeg aan in Johan Cruijff ArenA en hoort duidelijke boodschap van Ajax-fans

Francesco Farioli kreeg vlak voor Ajax - AZ te horen hoe de fans over hem denken.