Gözübüyük en Ruperti nemen bizar besluit met goedkeuren doelpunt bij FC Twente - Feyenoord

Feyenoord won zondag overtuigend van FC Twente (2-6), maar het laatste doelpunt van de Rotterdammers had eigenlijk afgekeurd moeten worden. In de aanloop naar de treffer van Aymen Sliti werd Ayase Ueda duidelijk in buitenspelsituatie aangespeeld.

Ueda kwam terug uit buitenspelpositie om een pass van doelman Timon Wellenreuther in ontvangst te nemen. Feyenoord vervolgde de aanval. Dertien seconden na de pass van Wellenreuther lag de bal in het net, dankzij een inzet van invaller Sliti. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük en videoscheidsrechter Clay Ruperti zagen geen reden om de goal af te keuren.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-analist Danny Koevermans is verbaasd dat het doelpunt telde. “Wij dachten aan buitenspel voor Ueda. Maar voor die jongen (Sliti, red.) is het een feestje om de wedstrijd zo af te sluiten. Laten we voor hem blij zijn dat het doelpunt is goedgekeurd.” Verslaggever Pascal Kamperman speculeerde: “Is de buitenspelsituatie dan te ver terug in de aanval?”

LEES OOK: Toch nog slecht nieuws voor Van Persie tijdens galavoorstelling tegen FC Twente

Sem Steijn, de maker van beide doelpunten van Twente, is ook verrast door de beelden. “Ik vind het wel gek, dat niemand staat op te letten als er iemand een meter buitenspel staat. Maar dat maakt toch niet uit joh. Of het nou 5-0… eh, wat is het nou geworden… 5-2, 6-2, wat maakt het uit, het is een kut-, kutwedstrijd vandaag.”

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay onthult 'Sem Steijn-pact' en weet wat Feyenoord moet betalen

Hans Kraay junior en Mario Been adviseren Feyenoord om zo snel mogelijk werk te maken van de komst van FC Twente-ster Sem Steijn.