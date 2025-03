Toch nog slecht nieuws voor Van Persie tijdens galavoorstelling tegen FC Twente

Er dreigt nóg een naam toegevoegd te moeten worden aan de ellenlange blessurelijst van Feyenoord. In de tweede helft van de wedstrijd tegen FC Twente viel geblesseerd uit. De linksback werd vervangen door Quilindschy Hartman.

Het leek mis te gaan voor Bueno toen hij - in een duel met Taylor Booth - bij de bal probeerde te komen. De Spanjaard werd op het veld behandeld en kon uiteindelijk op eigen kracht het veld verlaten. Het zal nog moeten blijken hoe serieus de kwetsuur is.

Artikel gaat verder onder video

Bueno viel uit bij een stand van 1-4 in het voordeel van Feyenoord. Hartman was zijn vervanger. De blessure van Bueno is slecht nieuws voor trainer Robin van Persie, die momenteel al negen spelers moet missen door blessures.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord!

© Imago

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay onthult 'Sem Steijn-pact' en weet wat Feyenoord moet betalen

Hans Kraay junior en Mario Been adviseren Feyenoord om zo snel mogelijk werk te maken van de komst van FC Twente-ster Sem Steijn.