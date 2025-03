Kraay onthult 'Sem Steijn-pact' en weet wat Feyenoord moet betalen

Hans Kraay junior en Mario Been adviseren Feyenoord om zo snel mogelijk werk te maken van de komst van FC Twente-ster . Zondag gaat Feyenoord op bezoek in Enschede en volgens Kraay moet directeur Dennis te Kloese rondom de wedstrijd contact zoeken met zijn collega’s bij Twente. De verslaggever van ESPN onthult een ‘pact’ dat bestaat tussen Steijn en de directie van Twente, over een mogelijke transfer.

Bij Goedemorgen Eredivisie zegt Kraay dat Steijn het nodige zou toevoegen aan Feyenoord. “Ik denk dat Feyenoord volle bak voor hem moet gaan. Niet alleen vanwege zijn dynamiek en werklust, maar ook zijn goede afwerking. Het is geen toeval meer”, geeft hij aan. “Ik was bij FC Twente – Almere City vorige week en heb links en rechts geïnformeerd hoe het nou zit. Er zit geen clausule in zijn contract, maar er is zoveel respect tussen Sem, zijn zaakwaarnemer Rogér Linssen, Jan Streuer en Arnold Bruggink, dat zij een soort pact hebben gesloten. Zonder het op papier te zetten, hebben ze afgesproken: ‘We zijn redelijk naar elkaar toe.’”

Kraay denkt dat financiën geen onoverkomelijk problemen hoeven te vormen. “Feyenoord heeft nu zeventig miljoen euro opgehaald. Ze hebben geen nummer 10 die doelpunten maakt. Als ik Dennis te Kloese was, zou ik vandaag toch even Streuer en Bruggink aanschieten met de vraag hoeveel Steijn moet kosten. Ik zou er niet te lang mee wachten, want als hij er nog vijf maakt, komen er misschien Engelse en Duitse clubs, waar hij kan verzuipen.”

'Feyenoord moet heel snel zijn'

“Ze moeten heel snel zijn”, drukt Kraay de Rotterdammers op het hart. “Dan denk ik – schiet me niet dood als het niet zo is – dat hij rond de tien miljoen euro te koop is. Dan moet Feyenoord het nu doen. Als ze wachten, komen straks clubs als Hoffenheim en Nottingham Forest.” Been vult aan: “Ik heb weleens gekscherend gezegd: als hij een Mexicaans paspoort had, had hij al bij Feyenoord gespeeld, omdat Feyenoord alleen maar over de grens kijkt. Maar als je een middenvelder ziet bij Twente die twintig goals maakt, en vorig jaar zeventien… Dat is wat Feyenoord niet heeft. Ik ben vrij goed ingevoerd en ik weet dat hij heel graag voor Feyenoord zou spelen.”

