Feyenoord vernedert FC Twente: 2-6 zege, prachtwedstrijd voor Ueda en Paixão

Feyenoord heeft de op papier moeilijke uitwedstrijd bij FC Twente overtuigend met 2-6 gewonnen. De wedstrijd kende meerdere uitblinkers en dat waren bij de Rotterdammers Ayase Ueda (2 goals), Igor Paixao (een hattrick) en Givairo Read (3 assists). Aan de zijde van de Enschedeërs presteerde Sem Steijn goed met twee doelpunten. Ook mocht Aymen Sliti bij zijn debuut in de Eredivisie scoren.

FC Twente en Feyenoord strijden beiden nog voor de derde plaats in de Eredivisie. Door de nederlaag van FC Utrecht kunnen de ploegen dichterbij hun doel komen als er ook wordt gewonnen. De Enschedeërs staan voorafgaand aan deze wedstrijd op een vijfde plek met 46 punten uit 25 wedstrijdbeurten. De Rotterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld en staan op een vierde plek met 44 punten. De Utrechters hebben 49 punten uit 26 wedstrijdbeurten. Voorafgaand waren de messen dus zeker geslepen om een overwinning te boeken.

Voor FC Twente werd het al snel een pijnlijke middag, want al in de tiende minuut kwam Feyenoord na een goede aanval op een 0-1 voorsprong. Givairo Read kwam mee op en gaf daarna een perfecte voorzet op Ueda. De Japanner kon de bal binnenkoppen en deed dat ook goed. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 22 september.

Voor dit doelpunt kon het al 0-1 staan voor de Rotterdammers door een fout van Mathias Kjølø, die de bal slecht terugspeelde op Lars Unnerstall. De keeper kon nog maar net een doelpunt voorkomen met een sliding. Diezelfde middenvelder ging later weer in de fout door de bal zomaar in te leveren bij Paixao. De Braziliaan strafte deze fout snel af door weergaloos binnen te schieten. Het foutenfestival bij FC Twente ging daarna nog door, want bij de 0-3 van Feyenoord schoot Gustaf Lagerbielke tegen Gijs Besselink aan. De bal werd overgenomen door Paixao en die gaf voor op Ueda, die makkelijk zijn tweede van de middag kon binnenschieten.

Richting het einde van de eerste helft kreeg FC Twente een penalty door een overtreding van Hugo Bueno op Taylor Booth. Serdar Gözübüyük vond het een strafschop en dat werd een prooi voor topscorer Steijn. De middenvelder schoot via de paal zijn 21e van het seizoen binnen en bracht de Tukkers weer terug in de wedstrijd.

Hattrick Paixão

Dat doelpunt werd na de rust al snel te niet gedaan door het tweede doelpunt van Paixao deze middag. Na weer een goede aanval bediende de opgekomen Read de Braziliaan en die kon tegendraads de bal in de linkerhoek binnenschieten. Hier kon Unnerstall weinig tegen doen. Net zoals in de eerste helft ging het nu in de tweede helft ook weer hard, want na wederom een assist van Read kon Paixao zijn hattrick maken voor Feyenoord. Een goede crosspass van de rechtsback komt aan bij de linksbuiten en die schiet na een goede aanname door de benen van de Duitse goalie.

Steijn probeert eer te redden

Steijn staat niet voor niets eerste in de topscorerslijst en bewees dat deze middag, ondanks een slechte prestatie van zijn team. De middenvelder kopte uit een voorzet van Michel Vlap knap binnen in de linkeronderhoek en dat was zijn 22e van het seizoen. Na dit doelpunt was het doelpuntenfestijn nog niet voorbij in Enschede. Sliti schoot in de laatste minuut nog een doelpunt erin na een goede pass van uitblinker Paixao. Dit was het debuut in de Eredivisie van de buitenspeler.

Daardoor wint Feyenoord met 2-6 van FC Twente en doet het goede zaken in de strijd om plek drie. Als de Rotterdammers hun inhaalwedstrijd winnen, komen ze boven FC Utrecht te staan. De Domstedelingen staan op dit moment nog twee punten voor op de ploeg van Robin van Persie. Het team van Joseph Oosting blijft nu op drie punten achterstand van de Utrechters.

