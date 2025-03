Gözübüyük geeft makkelijke penalty bij FC Twente - Feyenoord, Ruperti grijpt niet in

Een controversiële strafschop voor FC Twente in de wedstrijd tegen Feyenoord. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees naar de stip na licht contact tussen op . De daaropvolgende penalty werd benut door Sem Steijn, die de 1-3 maakte.

Bueno legde zijn hand op de borst van Booth. Scheidsrechter Gözübüyük stond dichtbij, maar leek toch te twijfelen. Hij keek naar zijn assistent-scheidsrechter en besloot de bal op de stip te leggen. Videoscheidsrechter Clay Ruperti greep niet in, waardoor Steijn mocht aanleggen vanaf elf meter. De Eredivisie-topscorer schoot via de linkerpaal binnen. Doelman Timon Wellenreuther koos de goede hoek, maar kon niet bij de bal komen.

Eerder in de eerste helft scoorden Ayase Ueda (twee keer) en Igor Paixão namens Feyenoord, dat daarmee een droomstart kende in Enschede. De wedstrijd begon om 14.30 uur in De Grolsch Veste.

