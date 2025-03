In-Beom Hwang verontschuldigt zich plots richting FC Twente-publiek

Een schrikmomentje voor in de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord. De middenvelder van de Rotterdammers had wat fysieke klachten en bood zelfs zijn excuses aan richting het Twente-publiek voor het oponthoud dat daardoor ontstond.

In de 25ste minuut van de wedstrijd, bij een 0-3 stand, bleef Hwang aangeslagen op de grond liggen, nadat hij vol tegen het been van Taylor Booth schopte, bij een poging om de bal te raken. Ook Booth kwam niet ongeschonden uit dat contactmoment en moest op het veld behandeld worden.

Er leek in eerste instantie een brancard aan te pas te komen voor Hwang, maar de Zuid-Koreaan kon uiteindelijk zelf opstaan. Daarna klonk een fluitconcert. Hwang verontschuldigde zich richting het Twente-publiek voor het oponthoud dat zijn blessure veroorzaakte.

Hwang liep uiteindelijk dus zelf naar de kant, waar zijn behandeling werd voortgezet. Hij kon uiteindelijk weer de wedstrijd hervatten. Hetzelfde gold voor Booth. Hwang leek echter nog wel last te hebben van het moment; het is denkbaar dat hij later in de wedstrijd naar de kant wordt gehaald.

