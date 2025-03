Twee Feyenoorders grijpen in als Paixão zijn werelddoelpunt viert

Een geweldig doelpunt van in de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord. De Braziliaan pegelde de bal in de veertiende minuut op genadeloze wijze in de bovenhoek. Daarmee zorgde hij voor de 0-2, want kort daarvoor had Ayase Ueda de score al geopend.

Paixão onderschepte een onzuivere breedtepass van Mathias Kjølø, nam de bal mee richting het strafschopgebied en vuurde vanaf de rand van de zestien snoeihard raak. Doelman Lars Unnerstall was volledig kansloos. In de tiende minuut had Ueda al de 0-1 binnengekopt, waardoor Feyenoord al vroeg op rozen zat in De Grolsch Veste.

Paixão vierde zijn doelpunt door zijn handen langs zijn oren te houden en te dansen voor het oog van het Twente-publiek. Nadat hij door zijn ploeggenoten werd omhelsd, ontworstelde Paixão zich nog even uit de feestvreugde om nogmaals voor het thuispubliek te gaan staan. Ploeggenoten In-Beom Hwang en Gijs Smal trokken hem daar weg.

Voor Paixão is het nu al een geslaagde rentree, nadat hij dinsdag ontbrak tegen Internazionale door blessureleed. De Braziliaan maakte zijn zevende doelpunt van het competitieseizoen.

