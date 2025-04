Quinten Timber geeft ongezouten mening op X over scheidsrechter Jeroen Manschot

was het overduidelijk niet eens met een beslissing van de arbitrage tijdens de topper tussen AZ en Feyenoord (0-1). De captain van de Rotterdammers deelde zijn duidelijke mening over een beslissing van scheidsrechter Jeroen Manschot na inmenging van VAR Ingmar Oostrom.

Timber staat al sinds 13 februari langs de kant met een knieblessure en komt dit seizoen mogelijk niet in actie. De verrichten van Feyenoord volgt de aanvoerder echter op de voet, zo ook het duel tussen AZ en Feyenoord. Daarin deelde de ploeg van trainer Robin van Persie de genadeklap toe aan de Alkmaarders in de strijd om de derde plaats.

De bezoekers kwamen na 32 minuten op een 0-1 voorsprong door een eigen treffer van AZ-middenvelder Zico Buurmeestester. Diep in de tweede helft zag Feyenoord een doelpunt van Julian Carranza afgekeurd worden. De Argentijnse spits zette Bruno Martins Indi opzij met een licht duwtje en verschalkte daarna keeper Jeroen Zoet. Ondanks protest van AZ zag arbiter Manschot aanvankelijk geen reden om de treffer af te keuren. Zijn videoscheidsrechter Oostrom riep hem echter naar de kant om de beelden te bekijken. Manschot besloot uiteindelijk om het doelpunt af te keuren in de 83ste minuut, tot groot ongeloof van Feyenoord.

Met die beslissing was Timber het overduidelijk niet eens. "Dit hoor je niet terug te fluiten, veel te licht", plaatste de 23-jarige Feyenoord-aanvoerder op X. Ook Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, stelde na afloop dat er 'wel heel makkelijk' een streep door de treffer ging.

