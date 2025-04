Valentijn Driessen is niet te spreken over het gedrag van op het veld. De journalist van De Telegraaf confronteerde de keeper van Feyenoord op de persconferentie na AZ – Feyenoord (0-1) al met zijn ‘vervelende’ gedrag. In een video-item licht Driessen zijn kritiek toe.

Wellenreuther is vaak in de weer met tegenstanders, merkt Driessen op. “Dat hoort bij die Wellenreuther, op de een of andere manier. Dat is doodzonde, want het is best een goede keeper. Maar hij is altijd bezig om knokpartijtjes uit te lokken, of hij geeft even een elleboog of een duw als een speler langsloopt. Soms gaat hij raar doen.”

Driessen wijst naar een specifiek in moment in de elfde minuut tegen AZ. Nadat een corner van Peer Koopmeiners op de lat belandde, ontstond een opstootje. Wellenreuther haalde verhaal bij Ernest Poku, door wie hij werd gehinderd op de doellijn. Vervolgens nam Ibrahim Sadiq het op voor Poku, waardoor Wellenreuther het met twee man aan de stok kreeg.

“Er was een jongen die hem hinderde bij een corner. Nou, dat gebeurt honderdduizend keer”, verzucht Driessen. “Soms is het goed om iemand het vuurtje te laten opstoken, maar hij doet het op momenten waarop hij AZ in de wedstrijd helpt. Dan is het helemaal nergens voor nodig en zou ik zeggen: beperk je gewoon tot het keepen.”

