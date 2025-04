Ruzie bij AZ - Feyenoord: 'Jij kan echt vervelend zijn'

Valentijn Driessen ondervroeg na de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord over zijn gedrag op het veld. Volgens Driessen kan de keeper van Feyenoord ‘af en toe echt vervelend zijn’ richting tegenstanders.

Op de persconferentie, waar behalve Robin van Persie ook Wellenreuther aanschoof, vroeg Driessen naar het ‘vervelende’ gedrag van de Duitse keeper. “Waar komt dat vandaan? Het duwen, trekken, opstootjes…” Met zijn gezichtsuitdrukking liet Wellenreuther blijken niet helemaal te begrijpen wat Driessen bedoelde. “Ik wil gewoon snel spelen. Als iemand in de weg staat, wil ik hem weg hebben. Anders blijf ik vastzitten in een situatie. Twee of drie keer wisten we bijna te scoren toen ik het spel snel hervatte. Ik wil gewoon mijn spel spelen, meer niet.”

Driessen vroeg vervolgens: “Maar het is niet zo dat je het bewust doet?” Wellenreuther antwoordde: “Nee, ik wil snel voetballen. Als iemand me blokt, probeer ik een manier te vinden.”

Tot slot vroeg Driessen specifiek naar een moment in de elfde minuut. Nadat een corner van Peer Koopmeiners op de lat belandde, ontstond een opstootje. Wellenreuther haalde verhaal bij Ernest Poku, door wie hij werd gehinderd op de doellijn. Vervolgens nam Ibrahim Sadiq het op voor Poku.

“Ik denk dat iemand aan me trok of me duwde, ik weet het niet precies”, legde Wellenreuther uit. “Ik voelde armen om me heen. In mijn optiek was het een overtreding in het vijfmetergebied. Voor een keeper is het tegenwoordig lastig om uit je doel te komen, want je wordt steeds geduwd en geblokt.”

