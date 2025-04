Feyenoord-tegenstander imponeert Hancko: 'In de rust zei ik: kunnen wij hem niet kopen?'

won afgelopen woensdag met Feyenoord de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen (4-1) en raakte tijdens die wedstrijd diep onder de indruk van tegenstander . De 21-jarige middenvelder speelde in De Kuip een puike pot en stond aan de basis van de tegentreffer die de Rotterdammers vlak voor rust moesten incasseren. Deze week werd duidelijk dat Valente komende zomer weleens een fraaie stap omhoog zou kunnen gaan maken.

In een interview met het Algemeen Dagblad onthult de Slowaak Hancko dat hij zijn landgenoten vaak vertelt dat er in de Eredivisie zoveel goede voetballers rondlopen en geeft daarvan twee voorbeelden: "Victor Edvardsen van Go Ahead en afgelopen woensdag Luciano Valente bij Groningen. In de rust zei ik: kunnen wij hem niet kopen? Hij speelde echt heel sterk, liep steeds weg uit de as en dat was lastig te verdedigen", aldus de verdediger. In de rust van het duel in De Kuip opperde oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi al dat Valente de ideale versterking voor het middenveld van Feyenoord zou zijn, daags na de wedstrijd onthulde transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) dat de Groninger inderdaad in beeld is in Rotterdam-Zuid, maar óók bij aartsrivaal Ajax.

In tegenstelling tot wat de uitslag doet vermoeden, had Feyenoord het woensdag behoorlijk lastig met FC Groningen, net als afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (3-2) het geval was. "We kregen de druk er niet goed op bij de tegenstander. Die clubs deden het ook gewoon goed", analyseert Hancko. Beide overwinningen hebben er wel voor gezorgd dat Feyenoord nummer twee PSV inmiddels tot op vijf punten genaderd is. De Eindhovenaren, die maar niet uit hun moeizame fase weten te geraken, komen bovendien op 11 mei nog op bezoek in De Kuip. Hancko geeft toe dat de strijd om de tweede plaats momenteel wel degelijk een thema is binnen de selectie van Feyenoord: "We praten er in de kleedkamer wel over met de jongens."

'Dat zou voor mij persoonlijk voelen als mijn grootste prestatie bij Feyenoord'

Feyenoord maakt een turbulent seizoen door, waarin de club imponeerde in de Champions League maar tegelijkertijd in de Eredivisie volop punten morste, wat trainer Brian Priske uiteindelijk de kop kostte. Hancko krijgt de vraag voorgelegd of het behalen van de tweede plaats het seizoen van Feyenoord zou 'redden', en antwoordt na even na te hebben gedacht: "Dit is mijn derde seizoen als speler van Feyenoord. In mijn eerste jaar pakten we de landstitel, vorig seizoen wonnen we de beker. En in beide seizoenen pakten we meer dan 80 punten. Maar als wij deze competitie nog zouden kunnen afsluiten als tweede, zou dat voor mij persoonlijk voelen als mijn grootste prestatie bij Feyenoord."

