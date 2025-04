De Telegraaf meldt alvast eerste twee 'transfers' bij Feyenoord

en spelen volgend seizoen allebei weer in het shirt van Feyenoord, zo weet De Telegraaf. De twee vleugelaanvallers worden momenteel verhuurd aan respectievelijk NAC Breda en FC Dordrecht, maar krijgen in de zomer een kans in De Kuip.

De nieuwe trainer Robin van Persie wil Sauer en Slory, allebei negentien jaar, van dichtbij in actie zien. Zowel Sauer als Slory maakt dit seizoen een goede indruk op huurbasis. Bij NAC was Sauer goed voor 25 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 2 assists. Vorig maand speelde hij nog uitstekend in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-0). Slory maakte tot dit weekeinde 9 doelpunten en had 6 assists in 29 wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie werkte in de jeugdopleiding bij Feyenoord al samen met de zoon van oud-prof Andwélé Slory en stelde hem ook op in de UEFA Youth League. Nu lonkt voor Slory junior een kans bij het eerste elftal van Feyenoord. Volgens De Telegraaf zijn vooral de verwachtingen rondom Sauer toegenomen, omdat hij zich ook in de Eredivisie al heeft bewezen.

Feyenoord de markt op bij vertrek Igor Paixão

De krant weet verder te melden dat Feyenoord ‘zo snel mogelijk’ een vervanger zal aantrekken indien Igor Paixão wordt verkocht. De Braziliaan is dit seizoen de beste en meest constante speler van Feyenoord.

Tot slot heeft Van Persie ‘al een aardige indruk gekregen van Aymen Sliti’, die hij durfde op te stellen in de returnwedstrijd tegen Internazionale in de Champions League. Als invaller maakte hij vorige maand tegen FC Twente (2-6 zege) zijn eerste profdoelpunt. Sliti krijgt ook volop de kans om zich te bewijzen in de zomer.

