Feyenoord-fans roepen op: 'Neem hem mee terug in de bus naar Rotterdam'

Marciano Vink is tijdens de eerste helft van NAC Breda – Feyenoord onder de indruk geraakt van . De aanvallende middenvelder annex linksbuiten, die door NAC wordt gehuurd van Feyenoord, maakt volgens de ESPN-analist een uitstekende indruk. Ook fans van Feyenoord zijn lyrisch over de huurling.

Sauer liet zich in de eerste helft eenmaal nadrukkelijk gelden: met een fraai afstandsschot was hij in de dertiende minuut dichtbij de 1-0. In het algemeen oogde hij erg comfortabel aan de bal, zag ook Vink.

Artikel gaat verder onder video

“Sauer, goh, dat is écht een goede voetballer. Hij is honderd procent Feyenoord-materiaal. Ik denk dat hij volgend seizoen gewoon de linkerkant gaat bestrijken. Hij heeft alles: snelheid, een actie en hij is doelgericht”, zegt Vink in de pauze.

Volg de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord in ons liveverslag!

'Beter dan Ivanusec'

Ook op sociale media zijn veel complimenten te lezen. “Hij kan volgend seizoen zo Igor Paixão vervangen”, klinkt het bijvoorbeeld. Een andere Feyenoord-fan schrijft: “Sauer gaat echt een topper worden, zo'n jaartje verhuren pakt goed uit! Volgend jaar echt een kans geven in Rotterdam.” Diverse kijkers noemen Sauer ‘de beste Feyenoorder op het veld’ en vinden hem een betere indruk maken dan Luka Ivanusec, de linksbuiten van Feyenoord. "Kan hij mee terug in de bus?"

De negentienjarige Slowaak had voorafgaand aan het huidige seizoen weinig uitzicht op speeltijd. Daarom mocht hij voor de duur van één seizoen verhuurd worden aan NAC. Hij speelde in totaal achttien wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord.

Verwacht je Leo Sauer volgend seizoen in de basis bij Feyenoord? Laden... 88.8% Ja 11.2% Nee 688 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans van Feyenoord scanderen: er moet per direct nóg een kop rollen

Supporters van Feyenoord eisen na Brian Priske nóg een vertrek.