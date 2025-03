Feyenoord-fans mogen nu écht gaan dromen van komst Sem Steijn

Feyenoord lijkt al een tijdje geïnteresseerd in de diensten van , net als vele andere clubs. Martijn Krabbendam, clubwatcher van de Rotterdammers van Voetbal International, deelt maandag dat Feyenoord ook echt een poging gaat wagen voor de speler van FC Twente.

De naam van de clubtopscorer van de Eredivisie wordt de laatste tijd vaak in één adem genoemd met die van Feyenoord. De Rotterdammers kunnen wel een kwaliteitsinjectie gebruiken en lijken met de komst van Steijn geen 'kat in de zak' te kopen, mocht de transfer doorgaan. Met deze stap zou naar alle waarschijnlijkheid een bedrag van rond de tien miljoen gemoeid gaan.

Waar het tot voor kort vooral om geruchten ging, lijkt er nu schot in de zaak te komen. Krabbendam, journalist van Voetbal International, geeft namelijk in Rondje Eredivisie aan dat Feyenoord actie gaat ondernemen. "Ik denk dat ze wel een poging gaan ondernemen." Wanneer de clubwatcher wat vragen krijgt over de legitimiteit van deze claim, reageert Krabbendam wat knorrig. "Ik zeg het toch niet voor niets. Misschien gaan ze wel een poging wagen." Op een bedrag van tien miljoen euro kan FC Twente dan wel rekenen.

De journalist geeft aan dat Feyenoord volop in de weer is met de voorbereidingen op volgend seizoen. "Dat kunnen we ze niet verwijten. Ze verwachten dat Timber en Zerrouki weggaan, mogelijk Hancko ook wel. Ze zijn echt aan het voorsorteren, maar er is nog genoeg werk aan de winkel." Krabbendam noemt ook andere namen waar de Rotterdamse clubleiding oren naar heeft. "Guilherme van West Ham, daar waren ze afgelopen winter al mee bezig. En die spits van Göztepe (Rômulo, red.), daar gaan ze ook steeds naar toe om die banden warm te houden."

