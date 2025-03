KNVB beticht van 'competitievervalsing': 'Verzoek van Feyenoord had nooit goedgekeurd mogen worden'

Hans Nijland is totaal niet te spreken over het besluit van de KNVB om het duel tussen Feyenoord en FC Groningen, dat in eerste instantie voor 8 maart jongstleden op het programma stond, te verplaatsen naar woensdagavond 2 april. Volgens Nijland is er sprake van ‘competitievervalsing’, omdat de Rotterdammers over anderhalve week mogelijk enkele spelers tot hun beschikking hebben die begin deze maand niet inzetbaar waren. De voormalig bestuurder van FC Groningen voorziet bovendien een ‘financiële tegenvaller’ voor de huidige nummer negen van de Eredivisie.

De ontmoeting tussen Feyenoord en FC Groningen, die begin deze maand gespeeld had moeten worden, viel tussen twee Europese wedstrijden van de Rotterdammers in. De formatie van coach Robin van Persie speelde op woensdag 5 maart de heenwedstrijd tegen Internazionale in de achtste finales van de Champions League, zes dagen later stond in Milaan de return op het programma. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op beide confrontaties, besloot de KNVB het Eredivisieduel met FC Groningen te verplaatsen. FC Groningen liet toen al blijken niet blij te zijn met die beslissing. “Te meer omdat veel supporters op zaterdag 8 maart naar Rotterdam zouden reizen. De reeds aangeschafte kaarten blijven gelden voor de wedstrijd op woensdag 2 april, maar supporters die niet in de gelegenheid zijn midweeks naar Rotterdam te gaan, hebben de mogelijkheid hun ticket in de FC Groningen Ticketshop te annuleren”, zo klonk het.

Volgens Nijland, die van 1996 tot en met 2019 algemeen directeur was van FC Groningen, heeft de huidige nummer negen van de Eredivisie nóg meer redenen om zich te beklagen. Tijdens zijn periode als bestuurder van FC Groningen nam Nijland plaats in de commissie voor de veranderagenda van de Eredivisie. “De thema’s van de veranderagenda waren onder meer het overstappen van alle eredivisieclubs naar natuurgras en het beschermen van jeugdopleidingen, wat inhield dat clubs geen jeugdspelers meer van elkaar mochten roven. Een ander belangrijk punt was het speelschema”, zo schrijft Nijland in zijn column voor het Dagblad van het Noorden. “Als Ajax bijvoorbeeld op donderdagavond een Europese wedstrijd speelt, zou hun eredivisiewedstrijd zo laat mogelijk in het daaropvolgende weekend plaats moeten vinden, bijvoorbeeld zondagmiddag om kwart voor vijf.”

Nijland beticht KNVB van ‘competitievervalsing’

Dit had alles te maken met de coëfficiëntenranglijst. “Dit zou het Nederlands voetbal ten goede komen. Echter - en dat is de olifant in de kamer - zou de verplaatsing van een wedstrijd in hetzelfde weekend plaats moeten vinden en dat gebeurt nu niet”, zo doelt Nijland op de nieuwe datum voor Feyenoord - FC Groningen. “Dat verzoek van Feyenoord had het competitiebestuur nooit goed mogen keuren. Er is namelijk sprake van competitievervalsing. Op 8 maart had Feyenoord een waslijst aan geblesseerden. Dat is wellicht op 2 april anders. Bovendien heeft FC Groningen na de wedstrijd in De Kuip twee dagen rust en komt PSV al op bezoek in Euroborg. Dat is niet ideaal”, zo schetst Nijland de situatie.

“Natuurlijk wil iedereen dat Nederlandse clubs goed presteren in Europa. Maar voor FC Groningen komt het nu wel heel slecht uit”, aldus Nijland. De promovendus is bezig aan een goede reeks in de Eredivisie. FC Groningen verloor begin februari nog met 1-0 van Sparta, maar won vervolgens van NEC, Willem II én Fortuna Sittard en speelde tussendoor gelijk tegen FC Twente. Trainer Dick Lukkien en zijn manschappen bezetten momenteel de negende plaats en mogen dromen van de play-offs. Dat laatste is volgens Nijland een andere reden waarom FC Groningen zich mag beklagen. “Voor die club spelen grote financiële belangen. Door deze wijzigingen kan het zijn dat FC Groningen play-offs misloopt of lager op de ranglijst eindigt, wat weer van belang is voor de verdeling van de tv-gelden. Dat is een catastrofe. Waarvan akte”, besluit Nijland.

