Telegraaf onthult 'misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet'

De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB is door Vitesse 'op het verkeerde been gezet', zo schrijft De Telegraaf. De noodlijdende Arnhemse club presenteerde in januari van dit jaar vijf nieuwe, buitenlandse eigenaren die allen een minderheidsbelang zouden hebben genomen, maar volgens de ochtendkrant is het juist Coley Parry die achter de schermen nog altijd aan de touwtjes trekt.

Parry wilde Vitesse in eerste instantie overnemen met zijn investeerdersvehikel The Common Group, maar stuitte op een 'nee' van de licentiecommissie. Het aanzienlijke bedrag dat de Amerikaan daarvoor al in de club had geïnvesteerd werd daardoor omgezet in een lening waarover Vitesse een forse rente verschuldigd was. Door alle financiële wanorde degradeerde Vitesse afgelopen seizoen - mede door een forse puntenstraf van de KNVB - uit de Eredivisie. Afgelopen jaar werd de proflicentie zelfs ingetrokken, maar die kon op het nippertje worden veiliggesteld. Ook dit seizoen volgde weer een forse puntenstraf, maar de licentie zou door de komst van de vijf nieuwe aandeelhouders juist veilig zijn.

De vijf eigenaren (Dane Murphy, Flint Reilly, Timo Braasch, Leon Müller en Bryan Mornaghi) zijn volgens De Telegraaf echter niets minder dan een 'bordkartonnen façade'. "Zij zijn in feite zetbazen van Parry en geen investeerders met de benodigde financiële middelen", schrijft de krant. Uit informatie waarover de krant zegt te beschikken, zou blijken dat boven de 'zichtbare eigendomsstructuur' nog een andere holding zit, waarvan Parry juist de grootaandeelhouder is en waarin de vijf 'officiële' eigenaren van Vitesse slechts een minderheidsbelang hebben.

'Intrekking licentie zou vermoedelijk ondergang Vitesse inluiden'

"Alles wijst erop dat de licentiecommissie met de huidige constructie voor de tweede keer op het verkeerde been gezet is door Parry", schrijft Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns dan ook. Volgens Kapteijns mag worden aangenomen dat de licentiecommissie 'hier uiteindelijk niet mee akkoord zal gaan', wat grote gevolgen voor het voortbestaan van Vitesse zou hebben: "Een nieuwe intrekking van de licentie zou het zwartste scenario zijn en vermoedelijk de ondergang van de uit 1892 daterende club inluiden."

Parry wast handen in onschuld: 'Common Group niet langer betrokken'

Parry ontkent zelf dat hij nog altijd invloed uitoefent binnen Vitesse. "Dat is niet waar. Er is sinds januari door meerdere partijen contact opgenomen met Common Group met de vraag of er nog een gelegenheid is om te investeren in Vitesse en we worden nog vaak gevraagd om onze ervaringen te delen. In het geval dat er sprake is van een betrouwbare investeerder, verwijzen we hen door naar de nieuwe aandeelhouders. Common Group is niet langer betrokken bij de club", laat de Amerikaan weten aan De Telegraaf.