Het hoge woord is eruit: Vitesse zal blijven bestaan

Vitesse is gered. De miljoenenschuld van de Arnhemse club is afgekocht door vijf verschillende investeerders, meldt Vitesse in een statement. De identiteit van dit vijftal is nog onbekend.

Coley Parry en Guus Franke wilden eerder Vitesse overnemen, maar dat verliep niet zoals gewenst. Eerstgenoemde werd niet door de KNVB als nieuwe eigenaar aanvaard, terwijl Franke in een langslepend verhaal uiteindelijk door een conflict met Parry de stekker eruit trok.

Dat conflict kwam onder andere voort uit de schuld die Vitesse had bij de Amerikaan. Die bedroeg namelijk een kleine twintig miljoen euro. Vrijdag is Vitesse echter schuldenvrij: vijf investeerders hebben Parry en bijbehorende Common Group afgekocht. Wie deze 'redders in nood' precies zijn, is onbekend. De Arnhemse club wil de nieuwe aandeelhouders op 'zeer korte termijn' voorstellen aan het grote publiek.

Tussenkomst Licentiecommissie niet nodig

Het vijftal neemt iets minder dan een kwart van de aandelen van de club over. Door dit percentage hoeft er geen tussenkomst van de Licentiecommissie van de KNVB plaats te vinden. De nationale voetbalbond had Vitesse tot 15 juni de tijd gegeven om een nieuwe eigenaar aan de club te kopppelen, die deadline is ruimschoots gehaald. De Arnhemse club meldt ook tevreden dat er nu sprake is van een positief eigen vermogen.

Vitesse durft nu met optimisme naar de toekomst te kijken, zo schrijft het ook in het statement. "De komende periode zal door de nieuwe aandeelhouders worden gebruikt om de financiële en sportieve stabiliteit van Vitesse te beoordelen en gesprekken te voeren met de belangrijkste stakeholders van de club. Eén ding is al wel helder; regionale betrokkenheid staat bij onze aandeelhouders hoog in het vaandel."