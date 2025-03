Deze 'Inspector Gadget' is de nieuwe voorzitter van Vitesse

Vitesse heeft een nieuwe voorzitter: de Amerikaanse Dane Murphy. De nieuwe hoofdbestuurder is het meest ervaren van de nieuwe investeerdersgroep die Vitesse overnam van Coley Parry. Samen met Murphy vormen Roeland van der Zee en Nassim Kessler de nieuwe Raad van Commissarissen (rvc).

Murphy is onderdeel van de investeerdersgroep die in Arnhem ook wel ‘the big five’ wordt genoemd. Naast Murphy behoren Flint Reilly, Timo Braasch, Leon Mueller en Bryan Mornaghi tot het vijftal, dat Vitesse overnam van Parry. Het onderzoek van de KNVB naar deze overname loopt overigens nog wel.

‘Inspector Gadget’

Murphy is de meest ervaren voetbalbestuurder van the big five. Eerder bekleedde de oud-voetballer bestuursfuncties bij Barnsley en Nottingham Forest. Bij die laatste club was hij onderdeel van het promotiejaar 2022, waarin Forest de Premier League bereikte. Bovendien werd de Amerikaan uitgeroepen tot ‘directeur van het jaar van de Championship’. Aan zijn tijd in Engeland hield hij de bijnaam ‘Inspector Gadget’ over, omdat hij vaak in een regenjas gespot werd.

Roeland van der Zee en Nassim Kessler

Naast Murphy nemen Kessler en Van der Zee ook deel aan de rvc. Van der Zee was van 2018 tot 2022 wethouder in Anrhem. In het college van burgemeester en wethouders was Van der Zee verantwoordelijk voor sociale voorzieningen, mobiliteit, vastgoed en stedelijke projecten. De oud-wethouder werkt op dit moment voor Aon, een verzekeringsbedrijf.

De laatste nieuwe commissaris is Kessler. De Duitser werkt momenteel als bedrijfspsycholoog bij Korn Ferry, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in talentmanagement. De aanstelling van de drie nieuwe leden zorgt ervoor dat Vitesse nu voldoet aan de verplichting die elke profclub opgelegd krijgt: het hebben van een rvc.

