Eigenaar GelreDome is het zat en wil in 2030 breken met Vitesse: 'De plannen liggen al klaar'

Michael van de Kuit heeft met stijgende verbazing gereageerd op de overnamedeal van Vitesse. De eigenaar van stadion GelreDome vindt de overname 'zeer duister' en heeft het vermoeden dat de overeenkomst met vijf buitenlandse partijen het werk is van Coley Parry. Daarnaast kondigt Van de Kuit aan dat hij met het GelreDome in 2030 gaat breken met Vitesse.

Van de Kuit heeft vrijdag 'uit de krant' vernomen dat Vitesse door een minderheidsovername van buitenlandse aandeelhouders zo goed als zeker is gered. De ondernemer stelt dat hij een belangrijke partij is voor de club, maar dat hij nergens van op de hoogte is gesteld. "Dat zegt alles over de relatie die Vitesse wil onderhouden", reageert hij tegenover de Gelderlander.

Hij heeft dan ook 'zeer grote twijfels' over de gesloten overeenkomst. "Vitesse-directeur Edwin Reijntjes schermt eerst met een Nederlandse partij. Blijkbaar komt hij er daarmee niet uit en ineens ligt er een deal met vijf buitenlandse eigenaren. Vijf, die allemaal met een minderheidsaandeel instappen en zo de licentiecommissie omzeilen. En ineens gaat Coley Parry als grote schuldeiser overal mee akkoord. Waar hij eerder juist overal voor ging liggen", vervolgt Van de Kuit.

De eigenaar van stadion GelreDome is er dan ook van overtuigd dat Parry de overeenkomst 'heeft uitgedokterd, opgezet en heeft laten uitvoeren'. "Waarmee hij invloed blijft behouden. Hier heeft Reijntjes helemaal niks over te zeggen gehad. En ik betwijfel ook of er ooit wel een Nederlandse partij in de markt is geweest", stelt hij.

'Vitesse zet licentiecommisie buitenspel'

Aangezien de vijf aandeelhouders een minderheidsbelang hebben genomen in Vitesse, hoeft de club niet opnieuw het goedkeuringsproces van de Licentiecommissie te doorlopen. Toch pleit Van de Kuit voor een grondige check. "Dit is duidelijk een manier om de licentiecommissie buitenspel te zetten. Dat roept dus heel veel vragen op. Dit moet de KNVB onderzoeken. Als stadioneigenaar wil ik ook een onderzoek uitvoeren. Ik moet wel weten wie mijn stadion huren.”

Vitesse en GelreDome in 2030 uit elkaar

De huidige huurovereenkomst van Vitesse en GelreDome eindigt in 2030 en Van de Kuit is niet van plan om daarna nog samen te werken met de club. "Daar heeft Vitesse zelf voor getekend. Ik heb de koers voor het stadion al uitgestippeld. Wij gaan inzetten op evenementen. Een toekomst zonder Vitesse. De plannen liggen al klaar. Dat gaat zorgen voor werkgelegenheid en een bruisend Arnhem", klinkt het.

"Vitesse moet in de stad maar ergens op zoek gaan naar een lap grond, om een eigen stadion te bouwen. Ik lees dat ze weer Europees willen voetballen. Nou, dan moet dat stadion in elk geval aan allerlei voorwaarden voldoen. Ik wens ze veel geluk en wijsheid", besluit Van de Kuit.

