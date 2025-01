Vitesse toont zich uitermate ambitieus en waarschuwt Nederlandse subtop

Vitesse heeft enorme ambities. Nadat vrijdag bekend werd dat de club is gered door de tussenkomst van vijf verschillende investeerders, laat algemeen directeur Edwin Reijntjes weten dat de Arnhemmers volgend seizoen promotie naar de Eredivisie moeten afdwingen. Daarna is het plan direct mee te doen om de Europese plaatsen.

Na jaren van financiële misère maakte Vitesse vrijdag bekend te zijn gered. De miljoenenschuld van de Arnhemmers is afgekocht door een vijftal investeerders, van wie de identiteit nog niet bekend is. Op ‘zeer korte termijn’ moeten de aandeelhouders worden voorgesteld aan het publiek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Theo Janssen vertrekt bij Vitesse en gaat aan de slag als hoofdtrainer

Daags na de redding van Vitesse, toont Reijntjes zich in gesprek met De Gelderlander uitermate ambitieus. “De investeerders zitten vol plannen en die spreken mij erg aan”, laat de directeur weten. “Zij willen de club weer opbouwen. En wel in rap tempo. Vitesse moet volgend jaar terug naar de Eredivisie.” Dit seizoen lijkt een terugkeer naar het hoogste niveau een illusie voor de Arnhemmers, aangezien ze met een negatief puntenaantal van acht de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie bezetten.

LEES OOK: FC Dordrecht-fans met elkaar (!) op de vuist, maar worden keihard uitgelachen door thuissupporters

Komend seizoen moet daar dus verandering in komen, maar daar blijft het volgens Reijntjes niet bij met de ambitie. “Dan moeten we gaan meespelen om Europees voetbal. Vitesse moet AZ, FC Twente en FC Utrecht gaan bedreigen”, stelt de strijdbare bestuurder. “De investeerders weten dat met Europees voetbal geld te verdienen is met Vitesse, dus dat is hun doel.” De laatste keer dat Vitesse op Europees niveau actief was, was in seizoen 2021/22 in de Conference League. Daarin namen de Arnhemmers het op tegen Stade Rennes, Tottenham Hotspur, NS Mura en Rapid Wien. In de achtste finales was AS Roma te sterk.

Verwacht jij dat Vitesse dit plan kan uitvoeren? Laden... 29.6% Ja, dat gaat ze lukken 45.2% Nee, ze gaan volgend seizoen niet promoveren 25.2% Nee, na promotie gaan ze niet direct meespelen om Europees voetbal 321 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analist weigert terugkeer bij ESPN: 'Niet verstandig'

Sinds zijn vertrek als trainer in de Eredivisie heeft deze oud-international alle tijd, maar een terugkeer als analist bij ESPN ziet hij niet zitten.