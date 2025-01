Theo Janssen vertrekt bij Vitesse en gaat aan de slag als hoofdtrainer

Theo Janssen is bezig aan zijn laatste maanden bij Vitesse. De voormalig middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twenten en Ajax is op dit moment hoofd scouting in Arnhem, maar heeft besloten om aan het einde van dit seizoen te vertrekken. Janssen keert terug naar het veld in de rol van hoofdtrainer bij De Treffers, dat actief is in de tweede divisie van het amateurvoetbal.

Janssen kwam tijdens zijn loopbaan als profvoetballer tot 281 wedstrijden voor Vitesse. Daarin scoorde hij 29 keer en verzorgde hij 39 assists. Hij zette begin 2014 een punt achter zijn loopbaan. Een paar maanden later keerde hij bij Vitesse terug in de rol van scout. Janssen, die als voetballer vooral bekend stond om zijn gouden linkerbeen, was vervolgens ook werkzaam als assistent-trainer van zowel Vitesse als Jong Vitesse. Sinds april vorig jaar staat hij in Arnhem onder contract als hoofd scouting. Die werkzaamheden legt hij na dit seizoen dus naast zich neer.

“Het is voor mij tijd om weer op eigen benen te staan en te doen wat ik het liefste doe. In mijn huidige functie mis ik de rol op het veld. Ik wil mezelf als trainer verder ontwikkelen, en bij De Treffers krijg ik die kans”, zo klinkt het namens Janssen op de clubsite. Daarmee komt er na ruim twaalf jaar een einde aan het ‘tweede’ huwelijk tussen Vitesse en Jansen. “Vitesse is mijn club, en mijn hart zal altijd geel-zwart blijven. Het was een ontzettend zware beslissing om de deur achter me dicht te trekken, maar het is een kans om me als hoofdtrainer te bewijzen. Dit is geen definitief vaarwel. Als de mogelijkheid zich voordoet, hoop ik ooit terug te keren bij ‘mijn’ Vitesse.”

Dat zou dan zeker niet de eerste keer zijn dat Janssen terugkeert bij Vitesse. De geboren Arnhemmer maakte in de zomer van 2008 de overstap van Vitesse naar FC Twente. Janssen kroonde zich met FC Twente tot kampioen van Nederland en speelde in Enschede Champions League. Na drie jaar in de Grolsch Veste te hebben gevoetbald verkaste hij naar Ajax, waarmee hij in 2012 opnieuw landskampioen werd. Een daverend succes was het huwelijk tussen Ajax en Janssen verder niet. Hij keerde in augustus 2012 terug bij Vitesse. Nadat hij in maart 2014 een punt zette achter zijn loopbaan stond hij vanaf juli dat jaar dus opnieuw onder contract bij de Arnhemmers.

