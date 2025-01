René van der Gijp sneert voetbalanalist: ‘Hij is zó dik geworden’

René van der Gijp heeft het maandag gemunt op Theo Janssen. In de podcast KieftJansenEgmondGijp bespreekt de oud-voetballer de assist van FC Utrecht-aanvaller op Paxten Aaronson bij de 0-2 tegen Feyenoord, als hij plotseling met een sneer richting Janssen komt.

FC Utrecht rekende zondagmiddag knap af met Feyenoord, door met 1-2 te winnen in De Kuip. Na de 0-1 van Niklas Vesterlund tekende Aaronson vijf minuten later voor de tweede Utrechtse treffer. Van der Gijp genoot bij de 0-2 van de assist. “Dat ventje van Utrecht, die linksbuiten… die is niet verkeerd! “Die is op de bromfiets!”, begint de analist.

Cathline werd voorafgaand aan de 0-2 de diepte in gestuurd door Sébastien Haller, waarna hij het overzicht behield en de bal – met de buitenkant van de schoen – aflegde op Aaronson. “Niemand had het over die bal… Hij gaf hem met de buitenkant van de voet en daar was álles goed aan. Echt álles was goed aan die bal”, begint Van der Gijp.

'Theo Janssen is zó dik geworden'

De oud-voetballer vindt het opmerkelijk dat maar weinig analisten de assist van Cathline onder de loep nemen, en richt de pijlen vervolgens naar een collega. “Schijnbaar ziet niemand dat. Theo Janssen kan het niet zien, want zijn ogen zitten dicht. Die is zó dik geworden, die kan het niet meer zien”, sneert Van der Gijp. “Wat heeft Theo hier nou mee te maken?!”, vraagt een compleet verbaasde Rob Jansen zich af. “Omdat hij bij jou zit!”, reageert Van der Gijp, die doelt op het feit dat Jansen zaakwaarnemer is van Janssen.

